莫斯科行動｜香港終於有得睇　劉德華︰這故事在我心中藏了十年

由双喜電影香港發行，韓三平和劉德華監製、邱禮濤執導，聯同《中國機長》張涵予、《金手指》劉德華 、《非凡任務》黃軒、《消失的她》文詠珊和《中國醫生》谷嘉誠演出的《莫斯科行動》電影改編自真實歷史案件案件，由黃軒飾演悍匪集團頭目苗青山，帶著同伴對滿載財富的K3國際列車進行了喪心病狂的連環行劫！



這宗發生在90年代的真人真事，華仔一直想拍成電影。（《莫斯科行動》劇照）

張涵予飾演的中國警察崔振海帶領公安小隊偽裝成商人，深入莫斯科展開搜捕。而劉德華飾演在莫斯科神通廣大的瓦西里，文詠珊則飾演的嫵媚女郎真真。擔任《莫斯科行動》聯合監製及特別演出的劉德華稱，把這個故事搬上大銀幕的願望已經在他心中藏了十多年：「很多年前就有人給過我這個故事，但可能那個時候緣分還沒到，現在終於實現了。我當時也看了很多資料，第一次看到劇本我就覺得，這個故事值得我和導演好好去打磨。我們從真實案件出發，又做了很多藝術加工，找到了一群很用心的人，把90年代混亂兇險的邊境世界呈現出來，我為此感到驕傲。」

文詠珊在戲中飾演的嫵媚女郎真真。（《莫斯科行動》劇照）

另一女角尚語賢，亦有出色表現。（《莫斯科行動》劇照）

《莫斯科行動》戲中雖然有大量打鬥場面，但當中也有深入的人性刻畫與情感更牽動了觀衆的神經。導演邱禮濤稱，這次除了要把動作戲拍得好看，還要讓觀眾看到更多深度內容：「電影裡面會探討人的善與惡，所謂正義跟邪惡的對决。而且也希望能讓觀眾看到那個年代的社會風貌。」戲內人物眾多，角色都是取材自案中真實人物再加以戲劇化，為影片戲劇衝突、故事張力提供了充分的保證。

張涵予飾演的中國警察崔振海帶領公安小隊偽裝成商人。（《莫斯科行動》劇照）

《莫斯科行動》改編自真實歷史案件。1993年，接連中國與歐洲的唯一陸路交通線 —— K3次往返北京莫斯科的國際列車上發生多宗持槍暴力搶劫事件，中國警方介入跨國調查，誓要將兇手繩之於法。 鐵道公安為首的特戰小隊深入陌生國度莫斯科，偽裝商人深入險境，目標只有一個：逮捕罪犯，並將其成功引渡回國。