爆谷一周︱利誘爆料MIRROR成員秘密　Ian私下姿整着絲質幼滑睡衣

ViuTV節目《爆谷一周》今日（23日）播出第三季第27集，邀請人氣男團MIRROR旅遊節目《MIRROR TIME》的成員柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）及邱傲然（Tiger）擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。五位MIRROR成員於節目上大談遠赴澳洲拍攝節目期間的趣事，更為了贏得谷德昭的現金獎而大爆其他成員的秘密！

《爆谷一周》邀請MIRROR成員阿Jer柳應廷、Jeremy李駿傑、Stanley邱士縉、Frankie陳瑞輝及Tiger邱傲然擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

私藏姜濤絕密暈船照

谷德昭於節目上以獎金利誘五位MIRROR成員大爆其他成員旅遊期間的秘密，「大表哥」邱士縉便率先大爆團友姜濤的秘密！Stanley表示節目其中一個環節要乘搭小型飛機遊覽塔斯曼尼亞的風光，他表示向來容易暈車浪的姜濤，在飛機上全程伏在大腿上，笑指：「那架飛機真的有點顛簸，感覺像玩過山車、真的有離心力，連平常有玩機動遊戲的我也覺得恐怖！我還拍了一張（姜濤）非常難看的照片，難看得不能上傳，他的樣子正想嘔吐，從低炒拍攝、（下巴）位置好圓！」更笑指得知能夠回程時，姜濤眼中便閃現得救的光芒，但得知回程尚要坐30分鐘，便回復伏在大腿的姿勢，相當可愛！

姜濤一向都容易暈船浪。（葉志明 攝）

Stanley邱士縉大爆姜濤在拍攝旅行節目期間的秘密！（《爆谷一周》節目截圖）

Stanley邱士縉指容易暈船的姜濤，全程都伏在大腿之上！（《爆谷一周》節目截圖）

Stanley邱士縉笑言自己很害怕姜濤會嘔！（《爆谷一周》節目截圖）

Stanley邱士縉更影低姜濤幾乎想嘔的私密照片！（《爆谷一周》節目截圖）

Ian着絲質睡衣

在Stanley大爆姜濤的「窩囊」面貌後，Frankie便爆出Ian陳卓賢的私密打扮。Frankie分享指在旅程中要與Ian共用浴室，來到他的房間後，發現Ian身穿睡衣開門，他笑言：「我看到他身穿睡衣，長袖一套的、淨色藍色的，而且質地是絲質、滑滑的！他帶了整套睡衣去墨爾本，還自備枕頭套！」雖然Frankie笑言自己沒有趁機觸摸Ian的絲質睡衣，但私底下相當姿整的Ian，畫面亦令人相當有遐想！

Frankie陳瑞輝大爆Ian陳卓賢的秘密。

Frankie陳瑞輝在拍攝旅行節目中，要與Ian陳卓賢共用一個浴室，因此看到Ian身穿私密睡衣的一面。（《爆谷一周》節目截圖）

Frankie陳瑞輝更表示，Ian陳卓賢會穿絲質、質地細滑的睡衣！（《爆谷一周》節目截圖）

Frankie陳瑞輝更笑Ian陳卓賢自備枕頭套！（《爆谷一周》節目截圖）

Anson Lo消失浴室兩小時

壓軸爆料的阿Jer，便大爆一件Anson Lo盧瀚霆的秘密，同樣要與Anson Lo共用浴室的阿Jer，笑言：「Anson Lo經常在浴室、兩小時也不出來！他會浸浴、唱歌、開演唱會、磨手指甲……超過兩小時才會出來！」

原來Anson Lo匿喺浴室裡面浸浴同唱歌！（梁碧玲 攝）

阿Jer柳應廷即場大爆Anson Lo的秘密！（《爆谷一周》節目截圖）

阿Jer柳應廷笑指Anson Lo經常在浴室，往往一待兩小時才會出來！（《爆谷一周》節目截圖）

阿Jer柳應廷更笑Anson Lo在浴室裡浸浴、唱歌、開演唱會！（《爆谷一周》節目截圖）

在場一眾MIRROR成員也笑指Anson Lo會皺着皮才出來，但他們也不多理會，自顧地消遣、打麻雀，然後Anson Lo便會突然敷着面膜、捧着飯盒出現，亦笑指Anson Lo很容易餓，就算吃完一頓豐盛的晚餐也必定要吃宵夜。

原來Anson Lo仲用磨手指甲，簡直是貴婦式生活！（《爆谷一周》節目截圖）