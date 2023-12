於《哈利波特》系列中飾演魔法學院學生Viktor Krum的保加利亞男星Stanislav Yanevski,戲中跟「妙麗」共舞一幕成為經典,當年的他都算有型靚仔,想不到現年38歲的他變成粗獷大叔一名,震驚萬千網民。

當年與妙麗共舞一幕好經典。(劇照)

Stanislav Yanevski於2005年上映的《哈利波特:火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire)中首次出場,之後在2010年上映的《哈利波特:死神的聖物Ⅰ》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1)亦有露面。

今時今日變成粗獷大叔。(IG圖片)

雖然拍攝《哈利波特》系列為Viktor Krum帶來不少名氣,但沒有因此大紅大紫,往後在演藝圈發展得普普通通,作品不多而且都是小角色。一直活躍於社交網站的Viktor Krum都有廿多萬名粉絲,見證他由美少年進化成粗獷大叔。