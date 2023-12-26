《金手指》《潛行》內地正面交鋒　梁朝偉劉德華預售成績均受壓

梁朝偉與劉德華主演的《金手指》，全球鐵定12月30日上映，早前兩位亦一同出席宣傳活動。其實劉德華同時間都忙緊自己監製及主演的《潛行》宣傳，雖然該片在香港要出年1月11日先上畫，但內地就早於12月29日上映，換言之將與《金手指》作正面交鋒，而內地傳媒亦紛紛報道兩片在預售的情況。



投資達3億元的《金手指》，票房成績成為大家最關注的。（《金手指》劇照）

劉德華與林家棟於《潛行》裡飾演拍檔。（《潛行》電影劇照）

內地五片齊上

由於內地沒有聖誕檔期，在農曆年前一大檔期就是新年，而今年內地的排片情況都相當密集緊湊，分別有劉德華、林家棟主演的《潛行》（29/12）、大鵬、白客、莊達菲主演的《年會不能停！》（29/12）、梁朝偉、劉德華主演的《金手指》（30/12）、葛優、舒琪主演的《非誠勿擾3》（30/12）、同名網劇改編電影的《一閃一閃亮星星》由張佳寧、屈楚蕭主演（30/12），還有《Taylor Swift 巡迴演唱會》，定於31/12上映。

梁朝偉的新作將四面受敵。（《金手指》劇照）

大鵬的喜劇，在內地向來是保證。（《年會不能停！》海報）

網劇改編電影有優勢

以暫時預告的情況看，數據截止23/12，排第一的是《一閃一閃亮星星》，預售票房已經達 2.88億人民幣（約3.15億港元），甚至完全打破今年的預售票房紀錄。排第二的是《年會不能停！》，約有3142萬人民幣（約3,532萬港元），《Taylor Swift 巡迴演唱會》亦獲1,164萬人民幣（約1,308萬港元）。

內地的校園青春片都甚有號召力。（《一閃一閃亮星星》劇照）

劉德華在《潛行》中，飾演販毒集團主腦。（《潛行》劇照）

梁朝偉大戰劉德華

至於兩部港片，《潛行》就錄得965萬人民幣（約1,055萬港元），而《金手指》就有706萬人民幣（約772萬港元），較《潛行》慢熱。至於最差的是葛優、舒琪主演的《非誠勿擾3》，只有145萬人民幣（約162萬港元）。

+ 2

雖然《金手指》和《潛行》都有劉德華，不過《金手指》為特別演出，主角是梁朝偉，飾演香港開埠最大的商業詐騙案，至於劉德華在《潛行》，則上販毒集團的老闆，剛好兩個都是奸角，上畫又只差一日，真正是一場正面交鋒，且看到正式上畫時票房如何？