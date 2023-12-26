潛行｜劉雅瑟演劉德華太太唔怕林家棟　華仔一個動作狠角變暖男

由劉德華監制兼主演、關智耀執導的動作犯罪電影《潛行》，昨日（25/12）在北京舉行首映禮，華仔率領一眾演員包括林家棟、彭于晏、劉雅瑟、任達華、姜皓文、林雪、朱鑑然，連最後歸隊的劉俊謙等齊人工作中度過一個充滿人氣的熱鬧聖誕。

《潛行》一眾演員在劉德華帶領下，在內地四出宣傳。（電影公司提供）

一眾演員玩得相當投契。（電影公司提供）

彭于晏成最「狠」演員

全員穿上一系列寫上《潛行》大字的灰色衞衣，浩蕩的現身首映禮，且一連跑九個影院分別與媒體和觀眾見面，跟大家分享觀後感，來一次最「狠」的互動，認「狠」字來形容一班演員的精彩演出。而華仔、彭于晏和劉雅瑟分別成為現場觀眾的焦點。

彭于晏在戲中動作連場，獲封最狠的演員。（電影公司提供）

而擔任動作導演的錢嘉樂也點名Eddie，經過這次在戲中合作後，原來他的身手真的不錯，絕對可以成為新一代的「動作擔當演員」，給錢這一說，Eddie馬上動起來，一下子來一個翻滾吧Eddie的動作，華仔我在眼內也笑說：「輸給你了！」動作快捷敏銳，不愧是電影中「狠」動感的演員。

與觀眾一起大合照。（電影公司提供）

彭于晏宣傳時被在場人士催婚。（電影公司提供）

一個動作狠角變暖男

華仔在首映禮上戴著角色中的黑框眼鏡現身，當觀眾指他為甚麼在戲中要那麼「狠」的手段對身邊的朋友，他二話不說把眼鏡除下，笑著為自己辯說：「除下眼鏡的我就是一個暖男了，你問我身邊的劉雅瑟便知道！」現場的華仔fans即掌聲和應。而電影《流浪地球》的導演郭帆現身捧場。

華仔玩遊戲時展出舊相片，全院歡呼。（電影公司提供）

提到這次成為華仔戲中的太太，劉雅瑟很滿足的說：「沒想到我能夠夢想成真，而且可以跟家棟哥來一次反擊。因為之前跟家棟合作《智齒》不停給他虐打，連正眼看他也敢，但這次不同了，我可以抬頭看他，因為我是他的「大嫂」，華哥的太太！」連家棟也沒想到戲裡面原來最「狠」的角色竟是她，也不禁大聲喊她一句「大嫂」，把雅瑟樂翻了！

今次演「華嫂」，唔再怕被林家棟糟質。（電影公司提供）