金手指｜梁朝偉劉德華首映再聚　 莊文強生日獲「菜花」有寓意

英皇電影《金手指》，由莊文強執導及編劇、黃斌監製，強大陣容包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡等等傾力合演，電影於昨晚（27日）在北京盛大舉行首映禮，導演兼編劇莊文強聯同一眾演員，與觀眾分享幕後故事，交流觀影感受，英皇集團主席楊受成博士與惠英紅驚喜現身觀影，盛讚電影《金手指》以實力派演員極具張力的表演。

一眾《金手指》演員，著晒指定衛衣出席首映禮。（電影公司提供）

映後交流中，聚集了實力派演員的頂級陣容備受關注，角色與表演成為討論的重點。梁朝偉直言拍電影是自己發洩內心壓抑情緒的渠道，阿Sa則用「陷入金錢誘惑無法逃脫的悲情人物」來形容角色，任達華提到一眾角色的結局時，用一句「都是因為太貪婪」，簡短卻有力地闡明電影《金手指》關於金錢欲望與人性複雜的表達。

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除了關於影片的討論，現場也不乏歡樂。一位觀眾帶來梁朝偉與劉德華二十多年前的合影，面對屏幕上的照片，兩位影帝陷入回憶，談論起和合照時的情景。劉德華直言，他倆幾十年的合作中，早就結下深厚友誼，會和梁朝偉繼續合作，而兩人滿足觀眾的願望，現場上演「比心五連拍」更是這句話的最好體現！首映現場，偉仔與華仔即興重演《金手指》片中，程一言（梁朝偉飾）與劉啟源（劉德華飾）最受談論的醫院名場面，兩大殿堂級影帝以廣東話再度飆戲，秒速將大家帶返片場，偉仔先化身程一言：「大家做朋友係咁㗎啦，我幫吓你、你又幫吓我……」華仔即時變回劉啟源：「點幫？」偉仔神回：「睇你㗎咋！」短短幾句對白扣人心弦、張力十足，自然贏得全場掌聲雷動！

英皇集團主席楊受成博士與惠英紅驚喜現身觀影。（電影公司提供）

首映禮當日適逢導演莊文強的生日，全場為導演大唱生日歌，並驚喜準備了帶有《金手指》裝飾的生日蛋糕，現場為導演慶祝生日，導演的生日願望是「世界和平」，一位觀眾更是直呼自己是導演的資深影迷，送上獨特「菜花花束」，祝福導演不止有才華也有「財」花！

莊文強在席間收到粉絲送的「菜花」，祝福導演不止有才華也有「財」花！（電影公司提供）

面對創作靈感從何而來的提問，莊文強導演直言自己希望做一些新的嘗試，而他的創新也受到業內認可，專程出席首映禮的影后惠英紅，激動地表示電影《金手指》精彩的劇情，讓自己觀影過程中「一點喘息的機會都沒有，只能用『愈看愈爽』來形容！」小紅姐更對在《原諒他77次》飾演自己女兒的阿Sa，當眾流露羨慕之情：「演員班底太超級了，阿Sa，你多好運啊！」阿Sa笑着回應「媽咪」：「對呀，我中大獎了！」