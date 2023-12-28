澳門國際電影節︱劉亦菲驚現鬆皮雙下巴　周冬雨極盡性感竟零睇頭

澳門年度影壇盛事「第15屆澳門國際電影節 暨 第14屆澳門國際電視節」今日（28日）舉行，電影節「金蓮花獎」頒獎典禮前夕，一眾獲邀華語影壇演員於紅地氈上亮相，包括劉亦菲、周冬雨、文詠珊、溫碧霞及張兆輝等，幾位紅遍內地影壇的女演員亦把握機會在紅地氈上爭豔鬥麗，其中Janice Man文詠珊憑高雅晚裝造型及絕佳妝髮獲成為全晚焦點，同場的劉亦菲與周冬雨卻不幸炒車，外型與造型均有破綻！

Janice Man文詠珊以一身黑金色低胸長裙於「第15屆澳門國際電影節」紅地氈上亮相，優雅而出眾。（視覺中國）

Janice Man文詠珊的長裙更有高叉剪裁，雪白長腿若隱若現。（視覺中國）

其中，劉亦菲以露肩裙裝亮相電影節紅地氈，應為全晚份量最重的演員嘉賓，劉亦菲作為華語影視界少有勇闖荷里活主演外語電影的演員，早年已憑《神鵰俠侶》等劇作得到「神仙姐姐」的美譽。然而在紅地氈上登場後，劉亦菲竟被發現瓜子型的臉蛋上皮膚稍變鬆馳，驚現雙下巴的陰影，青春脫俗的形象破裂，令影迷們大跌眼鏡！

劉亦菲驚現雙下巴！（視覺中國）

劉亦菲的瓜子臉皮膚似乎稍變鬆馳，多角度下均出現雙下巴陰影！（視覺中國）

劉亦菲曾多次勇闖荷里活拍攝外語電影，為「第15屆澳門國際電影節」名氣最盛的嘉賓！（視覺中國）

劉亦菲以一身露肩長裙亮相「第15屆澳門國際電影節」紅地氈。（視覺中國）

同場的「三金影后」周冬雨，則是今日電影節實力派女演員的代表人物。周冬雨以一身黑色「三點式」長裙造型示人，剪裁露出胸前、兩則腰身及後背三大亮點，效果本應極盡性感。可惜一向身型纖瘦單薄的周冬雨，縱使穿上剪裁極性感的裙裝，仍然沒有睇頭。而周冬雨面見觀眾時，鞠躬致謝時更雙手緊按胸前，令鏡頭紛紛聚焦於其身材弱點，成為話題。

「三金影后」周冬雨亮相「第15屆澳門國際電影節」，是實力派演員的代表人物。（視覺中國）

周冬雨身穿一套黑色「三點式」晚裝，露出胸前、腰間及背部三大亮點！（視覺中國）

周冬雨身穿一套黑色「三點式」晚裝，露出胸前、腰間及背部三大亮點！（視覺中國）

周冬雨一向身型纖瘦單薄，鞠躬時雙手緊按胸前，令大家集中於她身材的弱點上。（視覺中國）

在香港影壇代表方面，資深演員張兆輝亦與早前推出半自傳執導作品《我們的十八歲》的溫碧霞同場現身，二人均穿上白色主色禮服，溫碧霞的一身長裙亦更顯她身型高佻，二人亦於紅地氈上向觀眾派心，相當親民。

張兆輝與溫碧霞一同亮相「第15屆澳門國際電影節」紅地氈，親民地向觀眾派心！（視覺中國）