澳門電影節︱張兆輝擊敗吳鎮宇羅嘉良　憑《困獸》獲獎感謝彭發

《第15屆澳門國際電影節》頒獎典禮今日（28日）假澳門百老滙劇院隆重舉行，張兆輝、文詠珊、周冬雨、劉亦菲等匯聚澳門，其中輝哥憑火爆動作電影《困獸》，在吳鎮宇、方中信、羅嘉良等一眾強敵下成功突圍，勇奪「金蓮花最佳男配角」；而文詠珊則憑《消失的她》奪得「金蓮花最佳女配角」，揚威海外。

輝哥勇奪「金蓮花最佳男配角」；而文詠珊則憑《消失的她》奪得「金蓮花最佳女配角」。

頒獎禮上，輝哥以一身白色晚禮服相亮，有如白馬王子，盡顯「型男」本色。對於今晚獲頒「金蓮花最佳男配角」獎項，輝哥大表高興，皆因早於2019年時，他已憑《催眠・裁決》獲得《第11屆澳門國際電影節》最佳男配角獎，今次第二度獲獎，令輝哥驚喜萬分。早前彭發導演爆出為救癌妻花光積蓄、無奈申請破產的新聞，彭發當時特別向傳媒感謝輝哥對自己的協助。他因《困獸》與輝哥結片緣，而輝哥兩夫婦當時曾借錢給他應急，令他沒齒難忘；而於頒獎禮上，輝哥也有感激彭導及製片人張洋，因他們為自己打造了一個完全顛覆過往演出的角色。

輝哥以白馬王子造型現身頒獎禮，並第二次獲得《澳門國際電影節》「最佳男配角獎」。

輝哥在《困獸》中飾演黑幫大佬四爺，更親身拍五次被車撞的驚險場口。（劇照）

輝哥台上領獎時坦言自己熱愛電影，沒有想過可再次得獎，還大方地將今次殊榮歸功於幕後團隊：「 真的很開心，從來沒有想過我會再次拿到這獎項 、一部電影一條命，我真的很喜歡電影、很愛電影、《困獸》這部戲經歷了3年多的拍攝，真的很不容易，這個獎不是我一個人的，是整個製作團隊的，謝謝彭發導演 、謝謝製片人張洋。謝謝《困獸》的每一位投資方、謝謝大家喜歡『四爺』這個角色，謝謝一直找我拍電影的每一位 、在這裡代表電影《困獸》劇組，謝謝澳門國際電影節，謝謝大家，祝新年快樂！」

輝哥在頒獎台感謝幕後團隊，當中包括導演彭發。