劉德華《潛行》內地開畫勢奪冠　梁朝偉《金手指》預售未見爆炸力

正當12月聖誕檔被指廿年來票房最差，踏進12月底，似乎會有另一番景象，因為由梁朝偉與劉德華主演的《金手指》，全球鐵定12月30日上映，至於劉德華同時間都忙緊自己監製及主演的《潛行》宣傳，該片在香港要來年1月11日上畫，但內地就將於今日12月29日上映，比《金手指》還要早一日，而《潛行》今日上畫的表現更暫時登上第一，而預售情況仲好過《金手指》，似乎今次不單是劉德華再鬥梁朝偉，仲會係自己鬥自己。



《金手指》北京首映現場照，二人擺出心心手勢。（視覺中國）

《金手指》即將在12月30日上映。（《金手指》微博圖片）

劉德華與林家棟於《潛行》裡飾演拍檔。（《潛行》電影劇照）

五部華話片大戰Taylor Swift

由於內地沒有聖誕檔期，故在農曆年前最大檔次就是新曆年，而今年內地的排片情況都相當密集緊湊，連續三日都有新戲上，分別有劉德華、林家棟主演的《潛行》（29/12）、大鵬、白客、莊達菲主演的《年會不能停！》（29/12）、梁朝偉、劉德華主演的《金手指》（30/12）、葛優、舒琪主演的《非誠勿擾3》（30/12）、同名網劇改編電影的《一閃一閃亮星星》由張佳寧、屈楚蕭主演（30/12），還有《Taylor Swift 巡迴演唱會》，定於31/12上映。

有網民覺得有梁朝偉加劉德華鑽石級陣容，但預售情況未能反映其爆炸力。（《金手指》劇照）

大鵬的喜劇，在內地向來是保證。（《年會不能停！》海報）

網劇改編電影有優勢

以12月29日，網站公布的預告情況看，排第一的是《一閃一閃亮星星》，預售票房已經達 3.4億人民幣（約3.83億港元），已經肯定打破了2023年的預售票房紀錄，非常強勁。排第二的是《年會不能停！》，約有6,317萬人民幣（約6,924萬港元），排第三就有劉德華主演的《潛行》，約2,776萬人民幣（約3,128萬港元）

內地的校園青春片都甚有號召力。（《一閃一閃亮星星》劇照）

劉德華在《潛行》中，飾演販毒集團主腦。（《潛行》劇照）

梁朝偉大戰劉德華

第四位有《Taylor Swift 巡迴演唱會》，獲2,659萬人民幣（約2,996萬港元）。至於萬眾期待，投資於3.5億港元的《金手指》，暫時預售就排第五，就有1,740萬人民幣（約萬港元1,961萬），較《潛行》慢熱。至於最差的是葛優、舒琪主演的《非誠勿擾3》，只有739萬人民幣（約814萬港元）。

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雖然未有29日的最終票房數字，但相信《潛行》會登上開畫冠軍。（網頁截圖）

雖然《金手指》和《潛行》都有劉德華，不過《金手指》為特別演出，主角是梁朝偉，飾演香港開埠最大的商業詐騙案，至於劉德華在《潛行》，則上販毒集團的老闆，剛好兩個都是奸角，上畫又只差一日，真正是一場正面交鋒，且看到正式上畫時票房如何？