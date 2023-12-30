游夜水｜黑暗泳池中釋放邪惡力量　導演將兒時玩意引發成恐怖元素

《詭屋驚凶實錄》、《兒凶》系列恐怖巨匠溫子仁主理的Atomic Monster公司，聯同出產《接駁靈聲》《隱形客》的Blumhouse公司，再度攜手炮製2024開年首部人氣驚嚇力作《游夜水》(NIGHT SWIM)，帶領觀眾深入探索水底下的超自然恐怖最深處。

導演也喜歡利用我們童年時對泳池的記憶，化成恐怖情節，例如把手伸進排水口。（《游夜水》劇照）

故事講男主角Ray 是前美國職棒大聯盟球員，因患上了一種退行性疾病，而被迫提前退役，更與妻子Eve、女兒Lzzy、年幼兒子Elliot搬新家。Ray面對重重困難，還是希望能夠重返球壇，他說服Eve新居後花園要有泳池，一來可以讓他進行物理治療，二來又能為孩子們的平淡生活帶來樂趣。但這個家庭過去並不簡單，隱藏著的黑暗秘密在泳池中釋放出一股邪惡力量，將他們逐一拖入不可避免恐怖深淵⋯⋯

為尋覓一個合適的泳池，劇組走勻成個加州。（《游夜水》劇照）

《游夜水》是一部驚慄片，劇組先要設定好戲中的主角︰泳池。 導演布萊斯起初想在外景建造游泳池，但 2022 年至 2023 年異常潮濕的冬季以及創紀錄的降水量打亂了該計劃。 於是，一場史詩般的南加州後院偵察之旅就這樣開始了。布萊斯說：「我們在洛杉磯幾乎每個街區裡尋找帶游泳池的房子，我們需要一個周圍有足夠空間的大水池，因為我希望當一個角色獨自在水中時，你會感覺自己身處一個被黑暗包圍的島上。 我還想要土地上有大樹，但不是棕櫚樹； 我希望這部電影感覺它可以發生在美國的任何地方。 」

水的冷，和黑的寂靜，都已令人心寒。（《游夜水》劇照）

男主角Ray 是前美國職棒大聯盟球員，因患上了一種退行性疾病，希望借助游水舒緩壓力。（《游夜水》劇照）

最終位於洛杉磯東北約 13 英里，布萊斯找到合適的一個：「房子裡有我們想要的一切，院子的深處被巨大的活橡樹包裹着，感覺就像一張張開的大嘴即將把你整個吞下去。 游泳池超過 9 英尺深、44 英尺長，配有跳水板和有趣的輪廓。 當我從二樓的窗戶往下看到游泳池時，我驚呆了。 這就是我想像的一切。」

點解會用泳池做主題，導演布萊斯自小就覺得泳池代表著地位、消遣、樂趣，這很性感， 誘人，也正是它致命的原因。我也喜歡利用我們童年時對泳池的普遍記憶，把手伸進排水口、從表面撇去死蟲子、讓你的腿卡在泳池清潔管裡，並將這些記憶變成獨特的恐懼。 我總是在片場說︰『我想聞氯氣的味道，我希望人們在大屏幕上觀看這部電影時聞到氯氣的味道。』」