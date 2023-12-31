梁朝偉首位合作導演竟為周星馳　「李小龍打死壞人」短片下落成謎

ViuTV節目《爆谷一周》今日（30日）播出第三季第27集，邀請電影《金手指》的男主角梁朝偉及導演兼編劇莊文強擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。梁朝偉與周星馳早於入前已經認識，二人是四十多年的好友，當年亦是星爺邀請偉仔一同報考TVB藝員訓練班，二人更曾經於入行前拍攝一段「李小龍打死壞人」短片，由周星馳「自導自演」、偉仔合演，成為梁朝偉最早合作的「導演」。梁朝偉於《爆谷一周》節目上，亦與莊文強及谷德昭提到不少星爺的事跡，更提到二人在二十多年前幾乎同框合作，可惜未能成事！

《爆谷一周》邀請香港商業犯罪電影《金手指》的男主演梁朝偉及導演兼編劇莊文強出席，期間談到梁朝偉與周星馳的往事。（《爆谷一周》節目截圖）

周星馳與梁朝偉相識四十年，梁朝偉在節目上亦提到不少與星爺之間往事。（視覺中國）

星爺3大要求嚇親莊文強

谷德昭提到莊文強曾經有意請梁朝偉及周星馳合演電影，可惜機會擦身而過，莊文強笑指機會距離成事差得遠：「他（周星馳）有三個要求，好正！第一個要求，很多片酬！第二個要求，女演員要好靚！第三個要求，要拍佢好英俊！我當下心想是真的嗎？抑或他想藉故推辭我呢？（谷德昭：最麻煩是不知道真假！）對！他的表情又很真誠！然後下一句就表示『不如一起構思下！』」看來星爺真人確實充滿「估你唔到」的色彩！

莊文強表示曾有意促成梁朝偉與周星馳合作，周星馳當時則提出「三大要求」。（《爆谷一周》節目截圖）

周星馳首先要求要很多片酬！（《爆谷一周》節目截圖）

周星馳亦要求女主角要好靚！（《爆谷一周》節目截圖）

周星馳最後要求要將他拍得非常靚仔！（《爆谷一周》節目截圖）

梁朝偉首部演出作品

提到周星馳與梁朝偉，原來二人在入行前，曾經以玩票性質拍下名為《李小龍打死壞人》的短片，對於這位導演的評價，梁朝偉則表示：「那時候大家都未入行，都不知道在做甚麼！（谷：但他很投入！）對！他甚至拍完、剪接好，還要播放給我看，我那時候真的甚麼都不會，都不知自己在做甚麼！兩個人打來打去，然後就死掉！」梁朝偉笑言有問過周星馳短片的下落：「他說不知道在哪裡！」至於二人的少年往事，梁朝偉笑言沒有誰比誰更懂得追女仔，但都會一起消遣：「我們只是出來喝東西、打保齡球，那時很流行。」

梁朝偉在節目上亦提到在入行前，周星馳「自導自演」與自己合演的短片《李小龍打死壞人》 ，但表示有問過短片的下落，但星爺卻表示不知道。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭問及梁朝偉與周星馳誰比較識追女仔，梁朝偉竟然笑指當時沒有追女仔！（《爆谷一周》節目截圖）

梁朝偉亦表示，成長時已經覺得周星馳非常搞笑幽默。（《爆谷一周》節目截圖）

梁朝偉對周星馳這位數十年的朋友評價甚高。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭於節目上問到星爺入行前的面貌時，梁朝偉直言：「我覺得他很好笑！」更提到考藝訓班的往事：「後來他考藝員訓練班時，大家最後要演一場戲，演悲劇。我演完，他還未演，我就過去看，我看他演時心想這麼好笑！肯定不行！我心想怎能把悲劇演得像喜劇！（谷：但他很認真演？）對！我們一起離開時，他還滿有自信跟我說︰『我一定沒問題，你肯定失敗』」然而最後梁朝偉被藝訓班取錄，周星馳則名落孫山，最後經由戚美珍介紹進入同期夜訓班，同學則有吳鎮宇等演員。

至於梁朝偉與周星馳未來會否有合作機會，偉仔表示未來是一個謎，谷德昭亦不知道誰能夠促成二人的合作。

目睹周星馳在藝訓班入學考試將悲劇演成喜劇，梁朝偉當時心想：「怎能將悲劇演得像喜劇呢？」（《爆谷一周》節目截圖）