梁朝偉慣坐Mon壇觀察拍攝進度　《玻璃樽》竟偷睇成龍試招被鬧？

ViuTV節目《爆谷一周》昨日(30日)播出第三季第27集,邀請電影《金手指》的男主角梁朝偉及導演兼編劇莊文強擔任嘉賓,接受主持人谷德昭專訪。梁朝偉近年除了參演華語電影外,亦曾到荷里活接拍大為流行的Marvel超級英雄電影,於《尚氣及十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)飾演反派角色。梁朝偉在《爆谷一周》節目上提到,不論拍攝任何類型題材作品,他也習慣先從人物出發,否則會感到不安、沒有根底,亦會認真地觀察製作進度,對自己演出以外的部分均有所掌握。

梁朝偉慣坐Mon壇導演壓力大

曾與梁朝偉合作的谷德昭,在節目上笑言拍電影時,經常在「Mon壇」後看見梁朝偉的身影,作為導演有時亦會感到壓力、似被監視。梁朝偉則笑言「睇Mon」是自己多年來的習慣,到荷里活拍戲亦不例外:「我拍漫威電影時也是坐在攝影機旁邊,因為我看看他們怎樣做,到時時就位就知道要怎樣。我記得有一次,導演也留意到這個人不玩手機、不去休息車、經常盯着他,其實我不是盯着他,是想看進度如何,那他待會就不用跟我講解。」

谷德昭於節目上提到荷里活的製作習慣中,演員在沒有自己的戲份期間,通常會在休息車中,然而梁朝偉則提到自己就算在休息車中也會透過屏慕看拍攝進度:「我記得有一天是拍攝動作戲,我沒有在現場,但因為我的房間有螢幕,我就看着他們討論招式。到現場後,他們說排練一次,我說不用了,因為剛剛已經在螢幕裡看完。」偉仔亦表示拍《金手指》期間亦一樣,他會看完攝影機、燈光的設置才離開現場,大大減省了拍攝時間。

偷睇成龍大哥試招被鬧?

谷德昭與梁朝偉曾於成龍主演的電影《玻璃樽》裡合作,谷德昭提到當時臨時加插一場打戲,需要即場試招,便請偉仔先休息一會,試完招卻發現不用再教,因為梁朝偉一直在旁「偷看」。谷德昭憶述:「當時大哥說『你這個傢伙躲在哪裡?』他一直躲在旁邊偷看,就說『我不會武功,擔心不懂得做你構思好的動作』所以埋位是已經懂得做。」莊文強亦笑言有一樣經歷:「在拍攝《聽風者》時,副導演用對講機請偉仔埋位,我便用對講機說『你叫甚麼呢?他根本就在我旁邊』永遠都在螢幕旁邊!」

回看《無間道》黃金組合

莊文強自編自導作品《金手指》,重現21年前由他編劇的《無間道》裡梁朝偉與劉德華的經典黃金組合,令二人事隔20年再度同框。谷德昭於節目上問到莊文強會否擔心觀眾將兩部作品進行比較時,莊文強大方地表示:「當然擔心!因為是截然不同的電影,但無可避免(會比較),難道這兩個演員一輩子都不碰面嗎?」至於梁朝偉則看淡比較的問題,認為做好演員的部分就足夠,其他事則不理會。

提到今日已成為港產片經典的《無間道》,莊文強坦誠地表示:「現在重看,當時偉仔與華仔的演法比較稚嫩。去年《無間道》20年做修復版我有重看,當時又剛好拍完他們,才驚覺他們在20年後,竟然進步了這麼多!」

對於梁朝偉20年前後的演技,莊文強亦讚不紹口:「當時(20年前)已經覺得很厲害,因為那時候他有一場戲,他不知道我們全部幕後一齊猜他會怎樣演,就是黃秋生的屍體掉下來的一場『天外飛屍』的一場。他很奸狡,竟然遮住眼睛!但後來我問他為甚麼遮住眼睛,他說那是一具屍體,當然第一時間遮住眼睛!」莊文強直言梁朝偉融入角色的做法,並非每位演員也能夠做得到,而在《金手指》之中,不論分寸、節奏及自信心,梁朝偉均展現出莫大的進步。

