梁朝偉自言僅兩部作品值得傳世　分享從影人生金句：成功冇符碌

ViuTV節目《爆谷一周》昨日（30日）播出第三季第27集，邀請電影《金手指》的男主角梁朝偉及導演兼編劇莊文強擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。節目上除了大談數十年好友周星馳、經典作品《無間道》以外，梁朝偉亦談到影響自己深遠的電影、演員與金句，當中反映到不少梁朝偉的性格與從影多年的哲學。

《爆谷一周》邀請香港商業犯罪電影《金手指》的男主演梁朝偉及導演兼編劇莊文強出席。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭於節目上問及，對從影多年的梁朝偉而言影響最深遠的電影時，偉仔表示：「我也是《教父》。」雖然梁朝偉與莊文強一樣選擇《教父》，但偉仔分享到：「我記得當時去戲院看，年紀很小。我印象很深刻，那時候不知道怎樣算厲害，總之印象很深刻，還記得是在九龍城的戲院看、國際戲院，不知有沒有說錯。」谷德昭亦笑言周星馳看過《教父》後在訓練班模仿演出，卻被老師疑問「你做乜嘢？」引得梁朝偉與莊文強大笑！

梁朝偉表示對自己影響最深的電影，與莊文強一樣為《教父》。（《爆谷一周》節目截圖）

梁朝偉憶述當年在九龍城國際戲院看《教父》，雖然年紀很小，但印象非常深刻。（《爆谷一周》節目截圖）

至於梁朝偉的人生金句，偉仔思考良久後表示：「我覺得是『成功冇符碌』吧。」梁朝偉演戲雖然看上去自然而不經意，但背後付出的努力與準備，觀眾實在難以從銀幕演出所能知曉。

梁朝偉表示自己一生受用的金句是「成功冇符碌」。（《爆谷一周》節目截圖）

作為國際級影帝，梁朝偉亦談到自己仰慕的演員：「我小時候很喜歡看羅拔迪尼路（Robert De Niro）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）等，我是那個年代。」偉仔更略顯怕醜地表示：「我見過羅拔迪尼路一次，跟他拍過合照，很開心！」在演員以外，偉仔更表示仰慕馬田史高西斯（Martin Scorsese）及基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）兩位導演，若他們邀請自己參演電影，一定會毫不猶疑、「沒有片酬」也立刻「仆倒去」應邀演出。

梁朝偉仰慕的演員有羅拔迪尼路與阿爾柏仙奴。（《爆谷一周》節目截圖）

梁朝偉提到與羅拔迪尼路有一面之緣，高興得面露怕醜的笑容。（《爆谷一周》節目截圖）

梁朝偉更與羅拔迪尼路拍過合照，非常興奮。（《爆谷一周》節目截圖）

梁朝偉表示若馬田史高西斯或基斯杜化路蘭邀請他參演電影，沒有片酬也會答應演出。（《爆谷一周》節目截圖）

從影超過40年，梁朝偉拍過無數經典電影，亦與多位華語電影大師合作過，談到值得傳世的作品，谷德昭認為李安導演的《色．戒》絕對具有傳世價值，梁朝偉表示認同：「我沒有想過、我想是吧，《花樣年華》《色．戒》之類。」然而依然表示自己不敢重看這些作品的演出，每次也看到自己演出的紕漏。