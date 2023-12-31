金手指｜開畫票房破$410萬　差一小步打低《毒舌大狀》紀錄

英皇電影年度豪華巨獻《金手指》，由莊文強執導及編劇、黃斌監製，強大陣容包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華等，一直萬眾期待。直至昨日（30號）正式開畫，票房亦不負眾望，勁破410萬，榮膺2023年聖誕新年檔開畫票房總冠軍。同步在內地開畫的票房，亦迅速衝破億元人民幣大關，連同新加坡與馬來西亞，亦分別在星馬兩地成為2023年開畫最高票房的港產片。

梁朝偉感謝影迷的大力支持。（《金手指》劇照）

回看香港2023年的港片開畫成績，最高的還是黃子華主演，吳煒倫導演的《毒舌大狀》，首日開畫大收$420萬，當時已創下香港電影的開畫票房紀錄，最後亦大收1億1,500萬，成為首部票房破億的香港電影。

《毒舌大狀》在年三十開畫，大收$420萬，破香港電影開畫紀錄。（《毒舌大狀》劇照）

身為主角的梁朝偉，衷心感謝觀眾入場支持《金手指》：「這次角色跟之前所演的反差很大，對我來說是一個挑戰，在創作的過程之中，也花了很多心血，所以希望觀眾會有新鮮感！」至於劉德華亦大感雀躍：「《金手指》是一部好值得紀念的作品，希望不用再等20年，我和梁朝偉又可以再合作！」

梁朝偉與劉德華亦有到內地宣傳。（電影公司提供）

故事講梁朝偉飾演的程一言，曾擔任旅行社領隊。（《金手指》劇照）

《金手指》聚焦傳奇商人程一言（梁朝偉 飾），從一名海外生意失敗的商人，搖身一變成為坐擁百億資產的嘉文集團主席，廉署高級調查主任劉啟源（劉德華 飾）一心追捕對方，揭破箇中財金騙局。在程一言步入香港金融戰場前的經歷，可謂曲折奇情，曾擔任旅行社領隊的他，在金三角帶團期間，遇上當地軍閥開戰，偉仔即時要上演一幕逃難記，現場槍林彈雨，金，難怪拍完他都大叫「好攰呀！」

這一場金三角逃難戲在打鼓嶺荒郊拍攝，當日有多個動作場面，絕對考驗偉仔體能。先來就是講述程一言帶團期間，遭遇爆彈襲擊，整個人穿梭炮火之中，為求安全及達到最佳效果，偉仔需要吊威也演出，事前他就不辭勞苦，跟動作導演錢嘉樂，以及團隊進行多次演練，最後拍攝亦順利完成；另一場則見到偉仔被軍閥逼迫要手持大炮，雖然只是一個簡單鏡頭，但偉仔依然認真地跟導演莊文強討論演繹方法，非常專業。而這日的重頭戲，就是偉仔在烽煙四起的戰火現場逃難，身邊的軍人逐一被子彈擊殺，由於有爆破場面，偉仔埋位前專心聆聽錢嘉樂的講解和指示，到正式拍攝，偉仔不顧蓬頭垢面，手持公事包左閃右避，更要趴地演出，難怪拍攝幾次後，問到感受如何，偉仔帶笑直言：「好攰呀！」雖然這一幕有多個動作場面，偉仔同時要兼顧表情、對白和動作，但當然難不到影帝，這天非常順利完成拍攝。

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偉仔飾演的程一言，七十年代在海外生意失敗後，隻身來到當時機遇處處的香港，一心向上爬到社會上流的他，一直靜候機會發圍，在未踏足商界之前就做過不同職業，而金三角逃難一場對整齣電影劇情相當關鍵，正因為程一言死過翻生、逃過一命，令他更相信自己命不該絕，決心闖入金融戰場，處事手法往往去到最盡，極其狠心大膽，因緣際會，令他一躍成為香港商界傳奇人物。