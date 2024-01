哈利波特︱36歲張秋近年梳利落短髮　去年榮升人母未公開爸爸身份

曾於全球賣座電影系列《哈利波特》(Harry Potter)裡飾演張秋一角,現年36歲的華裔女演員梁珮詩(Katie Leung),早年剪去電影形象裡的一頭長髮,更突發榮升人母,於2022年底誕下混血兒子Wolf,亦於網上分享育兒日常片段,然而BB的爸爸身份卻一直未曾公開。

Katie梁珮詩早年剪去一頭長髮,喜愛作較中性的打扮。(梁珮詩IG圖片)

現年36歲的Katie梁珮詩,去年榮升人母。(梁珮詩IG圖片)

父母均為香港人的梁珮詩,1987年生於英國,並於第四集《哈利波特火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire)裡登場。據指,當年Katie於試鏡張秋一角時,成功從3000多位女演員裡脫穎而出,成為哈利波特的銀幕初戀,更奪去螢幕初吻,而張秋一角亦成功演到系列最終作《哈利波特死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2)。

Katie梁珮詩於《哈利波特》系列裡飾演張秋一角,於《哈利波特火盃的考驗》裡登場。(《哈利波特》電影劇照)

Katie梁珮詩更於《哈利波特鳳凰會的密令》裡,奪走哈利仔的銀幕初吻。(《哈利波特》電影劇照)

現時主力於英國發展的梁珮詩,在《哈利波特》系列終結後,曾參演成龍作品《英倫對決》,飾演成龍的女兒,被愛爾蘭共和軍炸死令成龍出動緝拿兇手報仇。除了合作成龍,Katie更與香港歌手Kary吳雨霏為好朋友,亦於2007年飾演古巨基《愛回家》MV的女主角,就算一直在英國發展,亦與香港偶有連繫。

Katie梁珮詩更曾參演成龍主演的《英倫對決》,飾演被炸死、令成龍出山復仇的女兒。(梁珮詩IG圖片)

估唔到Katie同Kary吳雨霏係好朋友,到底佢地點識呢?(IG圖片)