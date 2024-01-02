哈利波特︱36歲張秋近年梳利落短髮　去年榮升人母未公開爸爸身份

曾於全球賣座電影系列《哈利波特》（Harry Potter）裡飾演張秋一角，現年36歲的華裔女演員梁珮詩（Katie Leung），早年剪去電影形象裡的一頭長髮，更突發榮升人母，於2022年底誕下混血兒子Wolf，亦於網上分享育兒日常片段，然而BB的爸爸身份卻一直未曾公開。

Katie梁珮詩早年剪去一頭長髮，喜愛作較中性的打扮。（梁珮詩IG圖片）

現年36歲的Katie梁珮詩，去年榮升人母。（梁珮詩IG圖片）

父母均為香港人的梁珮詩，1987年生於英國，並於第四集《哈利波特火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire）裡登場。據指，當年Katie於試鏡張秋一角時，成功從3000多位女演員裡脫穎而出，成為哈利波特的銀幕初戀，更奪去螢幕初吻，而張秋一角亦成功演到系列最終作《哈利波特死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）。

Katie梁珮詩於《哈利波特》系列裡飾演張秋一角，於《哈利波特火盃的考驗》裡登場。（《哈利波特》電影劇照）

Katie梁珮詩更於《哈利波特鳳凰會的密令》裡，奪走哈利仔的銀幕初吻。（《哈利波特》電影劇照）

現時主力於英國發展的梁珮詩，在《哈利波特》系列終結後，曾參演成龍作品《英倫對決》，飾演成龍的女兒，被愛爾蘭共和軍炸死令成龍出動緝拿兇手報仇。除了合作成龍，Katie更與香港歌手Kary吳雨霏為好朋友，亦於2007年飾演古巨基《愛回家》MV的女主角，就算一直在英國發展，亦與香港偶有連繫。

Katie梁珮詩更曾參演成龍主演的《英倫對決》，飾演被炸死、令成龍出山復仇的女兒。（梁珮詩IG圖片）

估唔到Katie同Kary吳雨霏係好朋友，到底佢地點識呢？(IG圖片)