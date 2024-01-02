金手指︱兩大影帝長情專一　梁朝偉社恐怕熱鬧靠劉嘉玲百般遷就

香港商業犯罪電影《金手指》，由莊文強執導及編劇、黃斌監製，並由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、白只、任達華、方中信、姜皓文與岑珈其等強大陣容合演，已於12月30日正式上映。早前兩大影帝梁朝偉及劉德華攜同新作出席《The Do Show》節目，接受Do姐鄭裕玲專訪，期間大談演出及不少私生活秘聞，揭開兩位影帝神秘的生活面貌。

主演《金手指》的兩大影帝梁朝偉及劉德華，接受Do姐鄭裕玲訪問時，罕談與另一半的相處之道。（《The Do Show》節目截圖）

鄭裕玲於節目上與兩位影帝談及對演戲的鍾情外，亦問到分別對另一半非常專情的偉仔與華仔，與劉嘉玲、朱麗蒨之間的相處之道，梁朝偉與劉德華先後於2008年結婚，另一半均為相戀多年的對象。梁朝偉於節目上坦言劉嘉玲對自己非常遷就，成為夫妻長久相處的重大原因：「其實佢對我真係好遷就，我好孤僻㗎嘛，又好少陪佢。久唔久我都會陪下佢嘅，同啲朋友出嚟（鄭：睇下紅葉啦）係啦，聚下餐呀。」

梁朝偉在節目上直言自己性格孤僻，很少陪伴太太劉嘉玲。（《The Do Show》節目截圖）

被外界認為「社恐」的梁朝偉則笑言：「但係我有時真係好怕啲好多人嘅場合。佢就鍾意熱鬧，我就鍾意靜啲。」偉仔一再強調太太對自己百般遷就，強調夫妻相處之道在於：「不過我覺得都係互相遷就、互相尊重嘅啫！」

梁朝偉一再強調與劉嘉玲的相處之道，在於互相遷就及尊重。（《The Do Show》節目截圖）

至於劉德華與朱麗蒨的關係，華仔笑言：「我又唔知佢覺得我有咩好，我又唔知我覺得佢有咩好，但係兩個人就一齊，佢又冇就我、我又冇就佢。」劉德華更自爆與朱麗蒨之間，相處的頻率竟可以非常低：「以前我哋喺兩個唔同地方，可以半年都唔通一個電話㗎喎！」Do姐隨即笑指比情侶異地戀更慘，但華仔卻表示：「唔知呢！佢又冇咁嘅需求，唔知呢，我又唔知呢個係乜嘢嘅（相處）。」Do姐直指為二人獨有的緣份，而且找到生命中對的人。

劉德華笑言與太太朱麗蒨之間「我唔知佢覺得我咩好」。（《The Do Show》節目截圖）