金手指｜方中信被五花大綁溺斃　真實案件終判自殺家屬全然接受？

萬眾期待的電影《金手指》終於上畫，戲中梁朝偉飾演的程一言，將人命視為生意的成本之一，有礙他發展的統統要被消滅。在戲中飾演其御用律師Kelvin的方中信，去到結局亦難逃一死，但其死法是被尼龍繩連同石屎渠蓋沉屍寓所的泳池底，手法極似被謀殺，但經死因庭聆訊後最後判為自殺，其家人亦全然接受，當中有一個關鍵元素。



方中信在戲中飾演梁朝偉的御用律師Kevlin。（《金手指》劇照）

拍攝當日有點寒冷，方中信有穿潛水衣打底。（《金手指》拍攝花絮照）

講番拍攝這一幕，正值冬天，氣溫都相當冷，方中信亦有備而來，一早著潛水衣打低。由於要在水中拍攝，環境上未能完全控制，拍攝過程亦有一定危險，但方中信對劇組信心十足︰「問題不大，唔算辛苦，係驚個假髮會甩。導演安全操施做得好好，有兩個潛水員在身邊準備，又放晒氧氣樽於池底以備不時之需。」

落水前要被鐵鏈作五花大綁。（《金手指》拍攝花絮照）

由於方中信本身都有玩潛水，所以拍攝時都沒有太大恐懼。「只係因為要趴低潛落去，啲水會由個鼻湧入比較辛苦。而最長一個鏡頭都只是閉氣幾十秒，冇太大問題。」而完成後，劇組亦準備好毛巾和暖包給他取暖。

角色原型為英國律師溫寶樹

追溯回真實案件，事件發生在1984年4月13日，律師J.R.Wimbush，中譯名溫寶樹，被發現沉屍於半山住所的泳池底，當時他頸部纏有一條尼龍繩，繩末纏上一塊呎半乘呎半大的１１石屎水渠蓋，法醫經驗屍後證實死者死於溺斃，在水中時仍有生命跡象但未知清醒與否，表面並無傷痕，死前亦沒有劇烈掙扎跡象。而警方在屋內搜證亦發現屋內擺設正齊，沒有打鬥痕跡，鄰居表示未聽見猛烈的掙扎聲。

當日有傳媒拍到律師J.R.Wimbush，中譯名溫寶樹沉屍泳池的狀況，並作頭版報道。（網上圖片）

協助調查前突然死去

不過最為人存疑的地方是溫寶樹原先是放大假正在英國，後改行程提前一星期回港，的目是協助廉政公署調查轟動一時的佳寧案，其實廉署一直有向溫寶樹問話，並持有法庭手令，到其辦公室取走一些相關文件，亦已落實於下星期，要溫律師前往警察總部，協助調查，但斷想不到回港之行成奪命之行。

佳寧集團主席陳松青受審，案件審訊期間發生過幾宗離奇命案，包括溫寶樹律師。（影片截圖）

最後，死因庭上裁定律師溫寶樹為死於自殺，雖然從表面證供看來是匪夷所思所思，不過據法官審閱全案證供，重組案情，認為溫寶樹在死前一晚未有入睡，至當朝７時與人傾完電話後，到８點半被發現時已沉屍池底。

梁朝偉戲中角色，藍本是佳寧集團主席陳松青。（《金手指》劇照）

遺書成最有力證據

而當時警方發現池邊有一對鞋及眼鏡，住所內更發現在三副遺書，分別是寫給家人、律師行合夥人及警方，這成為裁定為自殺最有力的證據。法官就曾在庭上朗讀部分內容︰「我不能以文字表達我對我們的問題之哀傷和遺憾，但此類審訊非一朝一夕可解決，可能要經過長年累月，最後判無罪，所得到的目的又怎樣，就算我們不被檢控，問題仍一樣，結果仍一樣，所有一切將會被歸咎在我們身上，我沒有文字來表達我的傷感，香港是我的家，現在我將長留於此。」

溫寶樹沉屍住所泳池案，最後裁定為自殺。（1984年7月19日華僑日報 / 香港公共圖書館）

由於案件經傳媒報道後，有很多謠言，故當時法官希望藉著這個裁決，澄清所有謠言，而警方與家屬亦對裁決表示接受。