潛行｜劉德華帶隊跟Do姐做訪問　深圳遇易建聯以《17歲》作退役歌

繼《金手指》接受Do姐訪問，今次華仔就帶住《潛行》隊伍見面。（電影公司提供）

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導，劉德華、林家棟、劉雅瑟領銜主演的《潛行》，即將於1月11日震撼上映﹗三位主角應商台節目《口水多過浪花》邀請，接受主持人鄭裕玲（Do姐）的專訪於日前（1／2）播出，四人言談甚歡，當中華仔和家棟這對好拍檔，更揭露他們第一次合作往事。

談到華仔是否減少動作戲，家棟就指在現場，華仔不時親身上陣。（《潛行》劇照）

《潛行》分別在香港及內地上映，當中內地票房5日就衝破2.35億，亦斬獲大量口碑，觀眾都讚故事探討人性的複雜和矛盾，Do姐在訪問中亦表達對電影故事非常有興趣，華仔在訪問講到《潛行》是非一般動作犯罪片，他表示：「其實故事個核心都係講緊人與人之間嘅關係，同埋愛，仲有友誼。」

原來在《賭城大亨之新哥傳奇》，家棟有一幕參與當臨時演員。（《賭城大亨之新哥傳奇》劇照）

Do姐更感興趣就是華仔和家棟這對第17次合作的拍檔，家棟指就讀訓練班時候，曾在華仔主演的電影，1992上畫的《賭城大亨之新哥傳奇》中擔任群眾演員，亦是家棟首次與華仔合演同一套作品，超過30年前的事至今記憶猶新，家棟說：「喺片場離遠見到劉德華，成班訓練班同學幾個，黃德斌都喺度㗎，嗯劉德華喎，跑步喎，其實嗰時係第一次親眼見到華仔。」戲中華仔飾演的角色，原型人物為澳門大亨何鴻燊，他就指對家棟參與這一幕印象深刻：「突然間我click（回想）到，你知不知何鴻燊喺麥理浩徑個幕，真實事件時我真係喺旁邊做啦啦隊，exactly就係你飾演的，呢場戲我好記得㗎。我仲有講畀導演聽，真係可以摷返出嚟。」

劉德華、萬梓良等人主演的電影《賭城大亨之新哥傳奇》和《賭城大亨II之至尊無敵》，取材自賭王何鴻燊﹑霍英東﹑葉漢的故事改編而成。（電影截圖）

華仔跟家棟合作無間，而女主角劉雅瑟就是第二次跟華仔同場演出，今次更有幸榮升做華仔太太，雅瑟就即席重演當日收到邀請時的反應，指感覺難而置信。「華哥找我演戲，好啊好開心，演什麼演他太太，哈哈，我害怕我演不到。」Do姐向來擅長，直接大膽問嘉賓問題，今次她就問華仔：「呢度係寫住要我問，就係近年你係咪好錫身少打咗？」家棟就代為解答，指華仔今次好少動用替身，身兼監製的他無論槍戰，抑或跟家棟對打場面都是親身上陣。

三屆金像獎影帝劉德華與金像影后劉雅瑟於新作《潛行》裡飾演兩夫妻。（《潛行》電影劇照）

華仔兼任新片監製，事實上他就非常欣賞導演關智耀，早於90年代就想邀對方拍電影，Do姐就問到華仔，本身有無考慮自己試執導演筒，他表示：「我成日都想有機會做導演㗎，但係做下做下之後就會諗點解嗰個導演會拍得咁好嘅，死喇，要學再學添，然後再吸收，其實年年都有個衝動去做導演，但係最後打消咗個念頭。」Do姐接著問：「2024年呢個係咪其中一個願望呢？」華仔給了個驚喜答案大家：「2025年吧，因為24年有演唱會所以就2025年，哈哈哈﹗」Do姐亦即時大讚華仔果然是「最勤力嘅人」。

易建聯分享自己也在表姐的影響下喜歡了劉德華30年，看完電影後印象最深的是華仔演的林陣安。（電影公司提供）

接受完Do姐訪問後，華仔馬不停蹄繼續落力宣傳《潛行》，日前就跟劉雅瑟及朱鑑然到深圳謝票，華仔視深圳為《潛行》全國路演的最後一站，所以特意摘下了首映和路演都不離身的黑框眼鏡：「我今天沒有戴眼鏡，我現在是劉德華，不是戲中反派林陣安。輕鬆了，壞人終於做完了。」

深圳為電影在內地宣傳的最後一站。（電影公司提供）

謝票現場氣氛熱烈，華仔更即席在觀眾的邀請下連唱《練習》、《今天》、《恭喜發財》、《愛你一萬年》，歡呼聲不斷，路演秒變「演唱會」。籃球巨星、前中國男籃國家隊隊長易建聯亦驚喜現身，易建聯分享自己也在表姐的影響下喜歡了劉德華30年，看完電影後印象最深的是華仔演的林陣安，在醫院裏望向女兒時真情流露的表情。他又直言幾天前的電影內地公映日和自己退役是同一天，而他退役時用的音樂就是劉德華演唱的《17歲》，每次聽這首歌都會得到很多動力，還會想起之前那些難忘的比賽回憶。華仔聽畢就邀請易建聯來參加今年自己即將舉行的演唱會。