潛行｜劉德華找40年前「鵰兄」再合作　孖大︰一齊吊威也打餐飽

電影《潛行》由劉德華監製及主演，將於1月11日上映，今次是一部罪犯動作電影，戲中不乏動作戲，而華仔亦找來一班老朋友客串當動作演員，既念舊亦重情重義。其中一位叫孖大的前輩，原來正正是1983年版《神鵰俠侶》中飾演鵰兄，當時可謂與華仔上山下海，出生入死，由朝拍到晚。



劉德華以監製身份監場，發現有幾位老友在場便主動去打招呼。（《潛行》製作花絮影片截圖）

劉德華於1981年藝員訓練班畢業，未幾已有機會做主角，飾演《神鵰俠侣》的楊過，成為電視劇嘅經典。今次拍攝《潛行》，無意中與劇中的鵰兄相遇，另外兩位前輩大哥張華及財哥，原來都有跟劉德華合作過。

其中呢位叫「孖大」的前輩，就是當年跟華仔出生入死，飾演「鵰兄」的動作演員。（《潛行》製作花絮影片截圖）

當年為趕進度，由朝拍到晚。（《神鵰俠侣》影片截圖）

拍攝當日，劉德華並冇相關戲份，但身為監製當然親力親為在拍攝現場出現，並與幾位相識多年的龍虎武師、動作演員談起舊時。其中孖大算是跟華仔合作最耐。孖大︰「佢未紅嗰陣，我哋一齊開工喺路邊食飯，最記得嗰時喺電視台拍《神鵰俠侶》，我就做隻鵰，日頭一齊喺外景吊威也打餐飽，夜晚入廠一齊做文戲，我好記得。」

三位前輩分別是︰左起︰張華、孖大、財哥。（《潛行》製作花絮影片截圖）

孖大當年飾演鵰兄︰「日頭一齊喺外景吊威也打餐飽，夜晚入廠一齊做文戲，我好記得。」（《潛行》製作花絮影片截圖）

+ 1

另一位叫財哥，算是跟華仔合作時間最短，但都由電影《刀劍笑》（1994）開始合作︰「唔知點解成日畀佢打，哈哈……我同佢拍過《刀劍笑》，最困難嘅一部戲，最辛苦，你問番佢就知。佢好好記性，打一套動作，佢九成都記得番晒。」幾位又讚劉德華Keep得好好，不過華仔都大讚幾位仍然活動十足︰「佢哋大過我都仲咁後生。」

財哥與華仔合作過《刀劍笑》，「最困難嘅一部戲，最辛苦，你問番佢就知。」（《潛行》製作花絮影片截圖）