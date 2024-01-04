單身即地獄3｜旻志姣官熙失敗即場爆喊嚇窒主持人　被網民嘲荒謬

韓國綜藝《單身即地獄3》以更上一層樓的參賽者及Drama火辣回歸，自12月12日開播以來，一直佔據Netflix熱播榜的前三名。除了高質顏值身材，每位成員的個性都非常鮮明，加上各女成員的出色爭仔技量及姣功，都令本季討論度激增。本季的焦點人物，當然非李官熙莫屬，令尹夏貞及崔惠善都情陷其魅力之中，而最新一集其中一幕就引起了網民高度關注！



《單身即地獄3》自12月12日開播以來，一直佔據Netflix熱播榜的前三名。（Netflix）

日前播出的最新一集中，出現了一段令主持人、觀眾全看傻眼的畫面。就是在最後一次選擇去天堂島約會時，由於比賽排名關係，新加入的旻志沒辦法選擇官熙一起約會。不過砸在升機上，鏡頭拍到了旻志戳官熙手臂想引起對方注意，但官熙似是因為旁邊坐著惠善的關係而選擇不理會她。

旻志戳官熙手臂想引起對方注意。（節目畫面）

官熙完全不理會對方。（節目畫面）

由於被官熙冷待，旻志直接在直升機爆喊，而她選擇的對象民奎，雖然感到非常無奈，但仍將襯衫借給她擦眼淚。這一幕在網絡上掀起極高討論度，有網民認為旻志爆喊既荒謬又搞笑，亦有人指旻志撩官熙這個舉動對惠善及自己挑選的民奎非常不尊重，更有人嬲爆到旻志的Instagram評論其做法。另外，有大批劇迷及網民大讚民奎將襯衫借給旻志擦眼淚的舉動非常有風度及暖心。

旻志竟然即場爆喊。（節目畫面）

真係要喊？（節目畫面）

有大批劇迷及網民大讚民奎將襯衫借給旻志擦眼淚的舉動非常有風度及暖心。（節目畫面）

《單身即地獄3》即將在下周迎來結局，在預告中，看到遲遲不確認心意的官熙繼續搖擺不定在惠善及旻志之間，惠善直接表示：「那你就選旻志吧」。下一秒則看到官熙獨自在夜晚爆哭的畫面，令人期待劇情發展。

惠善直接叫官熙選旻志。（節目畫面）