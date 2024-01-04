法與情｜葉璇春心動隱形富婆大獲好評　曾演《殺人犯》為子賣身

ViuTV劇集《法與情》，今個星期播出全新單元，久未在香港影視作品亮相的葉璇終於登場，劇情講她是位城中隱形富婆，被關智斌飾演的金融騙子迷倒，願意傾盡身家為佢打官司的，面對鮮肉香，其垂涎得來略帶矜持的演出，大獲好評。事實上葉璇都演過不少作品，2009年更憑電影《意外》贏得金像獎最佳女配角。



葉璇首見關智斌，已被他深深吸引住。（《法與情》影片截圖）

葉璇不自覺流露出的仰慕表情，相當神似。（《法與情》影片截圖）

葉璇在劇中是隱形富婆，有錢有事業但欠愛情，一直獨守空幃，直至看到關智斌的網上廣告，被他的美色吸引住，於是前往報讀投資班，還要揀最貴10萬玩一個月的鑽石級會員，可以直接用WhatsApp與導師溝通。不過二人的對話就由起初的投資之道變成綿綿情話，最後更教到上床，甚至成為「情侶」。

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劇中關智斌因惹上商業罪案官司，身為女友的葉璇便挺身而出找大狀謝安琪幫手，而且一開價就願意付500萬為酬勞，贏咗再畀500萬，相當豪爽。而在透露案情時，葉璇細訴二人間的纏綿情事，就表現得相當少女心，演出極為投入。

最終都一起度春宵。（《法與情》影片截圖）

葉璇於1999年代表美國紐約，到香港參選國際華裔小姐，最後贏得冠軍。隨後便投身演藝事業，拍過不少劇集，亦有參與電影，2010年更憑電影《意外》首奪《第29屆香港電影金像奬》最佳女配角獎。

《意外》為葉璇贏得金像獎最佳女配角，賽果不表意外。（《意外》劇照）

而其實葉璇都有演出過郭富城主演的電影《殺人犯》，戲中飾演患有不老症，譚真一的媽媽，因為被丈夫拋棄，要獨力湊大兒子，除執垃圾外更會向男士進行不道德交易，以換取食物糊口，而一幕幕都看進兒子眼內，從而累積成仇恨挑起殺機。