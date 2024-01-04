游夜水｜特製泳池打造恐怖氣氛　救生員全程傍實照顧演員

荷里活「恐怖大師」溫子仁主理的Atomic Monster與Blumhouse兩大品牌，繼《人工殺姬》後再度攜手炮製的恐怖新作《游夜水》（NIGHT SWIM）今日（4日）上映。

劇組花了不少心思去打造恐怖泳池環境。（劇照）

電影最艱鉅的選角挑戰原來是找一個合適的游泳池，導演表示幾乎走勻南加州所有後院：「我們在洛杉磯幾乎每個街區裡尋找帶游泳池的房子，我們需要一個周圍有足夠空間的大水池，因為我希望當一個角色獨自在水中時，你會感覺自己身處一個被黑暗包圍的島上。」

最終導演在加州的阿爾塔迪納找到理想取景地：「房子裡有我們想要的一切，院子的深處被巨大的活橡樹包裹着，感覺就像一張張開的大嘴即將把你整個吞下去。游泳池超過 9 英尺深、44 英尺長，配有跳水板和有趣的輪廓。當我從二樓的窗戶往下看到游泳池時，我驚呆了，這就是我想像的一切。」

演員必須通過基本的游泳測試。（劇照）

每個演員在拍攝前都必須通過基本的游泳測試，在每次拍攝過程中總是有救生員在旁邊看著他們。設計師和藝術部門團隊創作了大型乙烯基印刷品安裝在泳池底部，營造出污水的錯覺，從而防止損壞泳池，特效主管負責修改實際的水池，使其噴出邪惡的黑色水，為了達到這一效果，團隊將超過 27,000 加侖的水轉移到街道上的儲水箱中並保溫，以便第二天將其送回水池中。

《游夜水》講述Ray是前美國職棒大聯盟球員，因患上了一種退行性疾病而被迫提前退役，與妻子Eve、女兒Lzzy及年幼兒子Ellio搬到新家。Ray面對重重困難，還是希望能夠重返球壇，他說服Eve新居後花園要有泳池，一來可以讓他進行物理治療，二來又能為孩子們的平淡生活帶來樂趣。但這個家庭過去並不簡單，隱藏著的黑暗秘密在泳池中釋放出一股邪惡力量，將他們逐一拖入不可避免恐怖深淵⋯⋯