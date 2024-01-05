瞞天過海｜許光漢拍攝現場慘被罰抄？　全場收工都仲要抄落去

由台灣男神許光漢，與台北電影獎女主角提名張鈞甯，和影后惠英紅攜手演出的最新懸疑電影《瞞天過海》，將於2024年1月11日香港上映。電影在網上發布了製作特輯，見到許光漢在拍攝現場不停手執一本厚實實的書寫寫寫，起初大家都不知是甚麼，最後發現原來他在抄劇本，到底所為何事？

許光漢在戲中飾演腹黑警。（《瞞天過海》劇照）

在拍攝《瞞天過海》電影過程中，許光漢在現場總是拿著一本很厚的書，原來當每次有新靈感時，他都會立即寫下來。他的認真令張鈞甯也感到非常驚訝：「許光漢每天休息的時候總拿著一本厚書，我以為他在看小說，後來發現原來是劇本！那本厚書是他自己寫的，他把劇本手寫一遍！」 當工作人員通知可以收工時，光漢還要喊：「等一下！」原來他總是努力記下每個靈感，導致他總是最後一個收工，難怪連女神張鈞甯也認證他的努力，深感佩服。

片場所見，許光漢都係拎住一本厚實實的劇本。（《瞞天過海》製作特輯）

並一直在抄抄抄，原來唔係罰抄，係寫低靈感。（《瞞天過海》製作特輯）

許光漢也因為第一次演腹黑刑警的角色，為了角色有一個設計，除了塗黑自己的皮膚之外，更咬起檳榔來，光漢解釋這個設計：「（希望）展現出黑警那吊兒郎當的感覺。」當光漢第一次嘗試吃檳榔時，一放進口裡就因為味道太過苦澀而馬上吐了出來，到拍攝時，需要一直吃檳榔的他已經吃到面容扭曲，表情甚為痛苦還邊笑說：「太痛了。」連張鈞甯也笑問：「猜猜拍這場戲，光漢到底吃了多少檳榔？」結果在整個拍攝過程中光漢為了角色和更好的演出就瘋狂吃檳榔，為了有更好的演出效果而用心良苦！

《瞞天過海》講述年輕貌美的企業家妻子喬文娜 （張鈞甯 飾）在生活與事業如日中天之時被控為一樁密室殺人案的兇手，而死者正是當時與她密會的情夫明浩。 為了洗脫罪名她與前來談判的警察鄭威 （許光漢 飾）慢慢整理線索，在喬文娜和鄭威一起梳理案情的時候又牽涉出另一起她和明浩共同犯下的兇殺案，真相逐漸浮出水面......