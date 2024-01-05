金手指｜姜皓文感恩連上3部戲　曾因工作銳減感壓力︰觀眾睇厭你

上合曾經姜皓文就等於港產片，兩年拍足26部戲，配角好，客串好，就好似一個吉祥物，要開戲就要有黑仔到一到。隨後在2017年，憑《拆彈專家》贏得金像獎最佳男配角，全城為他鼓掌，是一個勵志故事，黑仔躍升做黑哥。



或許觀眾的口味轉變，加上一個疫情，令黑哥在不情願下減產，而網民的批評更令他非常困擾，日積月累漸漸鬱結成心病。不過最近兩個月，黑哥終於捱過，接連一部《爆裂點》，一部《金手指》，仲有嚟緊《潛行》，三部都有佢份，重拾昔日的黑哥時代。「每一個氣候都不同，觀眾無可能永遠都鍾意你，自己盡做啦！」黑哥說。



在這市道，可以在數月間連上三部戲，黑哥都感恩大家的支持。（梁碧玲 攝）

黑哥在《金手指》中，飾演一個關鍵人物，亦成為廉署破案關鍵。（《金手指》劇照）

一連三部戲，黑哥都有份演出，在《爆裂點》演陳偉霆老大，回到昔日黑哥做社團頭目的趣味，《金手指》飾演一個幕後大佬，與梁朝偉有對手戲，而即將上映的《潛行》更是一個販毒集團重要人物，演繹更會壓低聲線，務求給予觀眾新鮮感。

即將上映的《潛行》，黑哥飾演一個販毒集團重要人物，演繹更會壓低聲線，務求給予觀眾新鮮感。（《潛行》劇照）

黑哥在疫情期間，給予自己太大壓力，甚至要食藥減壓。（梁碧玲 攝）

邊有咁巴閉揀劇本？

看似重拾當年的「黑仔盛世」，但其實一切都關乎疫情，上映檔期一改再改，才令自己有3部戲連接上畫，部部都見到黑哥。「好似好豐收，其實都係因為疫情影響。」回想2016、2017年，市道好到不得了，「黑仔盛世」就是在這刻爆發。「當時自己咩都想做咩都想接，最記得有年廿九到年三十都仲拍緊幾組戲，黐住開工，到年初一先瞓覺。」

黑哥在新戲《爆裂點》中，死也死得相當慘烈，更涉及故事的往後發展。（《爆裂點》劇照）

直至獲獎後，就好似由一個高峰靜下來，外人以為黑哥獲獎後嚴選劇本，減產，但黑哥高呼冤枉。「唔係有心調，邊有咁巴閉，疫情期間有工開都唔簡單。好似本身都有份開《掃毒3》，但因為開完一套劇要隔離兩星期，時間接唔到，另一部講飛機械劫的，又係因為咁接唔到，疫情都受好大影響。」

姜皓文謙稱當日得獎，都是大家欣賞他勤力，不是演技好。（梁碧玲 攝）

壓力大到要食減壓藥

黑哥承認，當時是自己畀自己壓力太大。「有壓力係好，但有時太大係有反效果，影響個演出，對同事都差咗，個人又躁又慌，到有工作時又驚自己做得唔好，演出時加鹽加醋就愈更加做得唔好。自已最壞的情況時，醫生朋友要開減壓藥畀我，因為當時去人多地方都會覺得好有壓力，呼吸困難，未去到驚恐症，但會知自己有問題。」

當日黑哥得獎，全城力撐歡呼。（影片截圖）

直至平靜下來，自己想冇再亂諗嘢，他亦感恩當年大家對自己的支持。「2017年黑仔拎獎，最佳男配角，當時係好勵志的事，唔係因為我演技好，人哋見呢個人拍咁多嘢，周邊觀眾都撐佢，畀個獎佢啦！你有一股好勵志的氣氛。所以我由頭到尾都冇變過，到而家係變咗，只係變老咗。」

經過疫情後，姜皓文心景都有所調節。（梁碧玲 攝）

自比大排檔面對食客需求

黑哥更以餐廳比喻自己的演藝事業︰「我做大排檔做起，做到人人撐自己，之後入到舖頭，拎埋米芝蓮，然後驚啲客流失，加啲新嘢先，但啲客原來覺得你加完，好似冇以前咁好食。演員都有呢種調節，我都想了解當中的親和力要點樣先維持到。每一個氣候都不同，無可能永遠都鍾意你，觀眾都會睇厭你。就算而家變番以前咁都未必啱數，應該要每個階段調和下，我仲摸索緊，最緊要自己初心還在，人哋畀的意見要接受，唔啱就要改，小學生咁。」就是呢份初心，令黑哥克服到所有壓力，重拾昔日的自在。