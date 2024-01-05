柳俊江去世︱銀幕情侶鄧麗欣發文悼念 杜汶澤自爆大鬧逼演接吻戲
撰文：莫匡堯
出版：更新：
前TVB主播柳俊江今日（5日）於大埔黃宜坳村一村屋內燒炭身亡，終年42歲。畢業於香港浸會大學傳理學院新聞系的柳俊江，於2002年加入無綫新聞部，2008年成為主播至2010年離開TVB。
外型出眾的柳俊江除了活躍於新聞界，更跨界參演電影，作品包括《雛妓》、《寒戰II》、《空手道》及《逆流大叔》。柳俊江離世的消息一出，《空手道》的導演杜汶澤及主演鄧麗欣均發文悼念，其中，杜汶澤更表示柳俊江是自己作為導演唯一鬧過的演員。
杜汶澤在悼念人稱「柳爺」的柳俊江一文裡，提到柳爺客串他的作品，飾演女主角鄧麗欣的男朋友。杜汶澤於文中表示開工第一日，柳俊江便問幾日後接吻的戲份能否不親嘴，怕太太（當時尚未離異的前妻Florence）不喜歡，杜汶澤亦一口答應。誰知拍攝當日，杜汶澤指自己借醉行兇、出爾反爾，要求柳俊江要與鄧麗欣接吻，當時更表示：「XXXX場戲叫初吻呀！有冇睇劇本呀？點X樣唔錫呀！」杜汶澤直言自己有如瘋人院逃犯一樣的導演，最後逼柳俊江獻出了銀幕初吻。
面對柳俊江輕生，杜汶澤表示印象中的柳爺是個積極自信的人，萬萬沒有想過會做出輕生的決定，他直言：「我只是能夠說，每一個人，都不可能完全知道其他人的真實情況！可以的話，放開過去的事、放過面前的人、放鬆迎接將來，除此之外，我們也沒什麼更好的選擇。」