柳俊江去世︱銀幕情侶鄧麗欣發文悼念　杜汶澤自爆大鬧逼演接吻戲

前TVB主播柳俊江今日（5日）於大埔黃宜坳村一村屋內燒炭身亡，終年42歲。畢業於香港浸會大學傳理學院新聞系的柳俊江，於2002年加入無綫新聞部，2008年成為主播至2010年離開TVB。

前TVB新聞主播柳俊江今日燒炭身亡。（柳俊江fb圖片）

外型出眾的柳俊江除了活躍於新聞界，更跨界參演電影，作品包括《雛妓》、《寒戰II》、《空手道》及《逆流大叔》。柳俊江離世的消息一出，《空手道》的導演杜汶澤及主演鄧麗欣均發文悼念，其中，杜汶澤更表示柳俊江是自己作為導演唯一鬧過的演員。

《空手道》的導演杜汶澤及主演鄧麗欣均發文悼念杜汶澤更表示柳俊江是自己作為導演唯一鬧過的演員。（杜汶澤fb圖片）

曾與柳俊江於《空手道》合演情侶的鄧麗欣，於柳俊江身亡後在社交媒體悼念。（鄧麗欣IG截圖）

杜汶澤在悼念人稱「柳爺」的柳俊江一文裡，提到柳爺客串他的作品，飾演女主角鄧麗欣的男朋友。杜汶澤於文中表示開工第一日，柳俊江便問幾日後接吻的戲份能否不親嘴，怕太太（當時尚未離異的前妻Florence）不喜歡，杜汶澤亦一口答應。誰知拍攝當日，杜汶澤指自己借醉行兇、出爾反爾，要求柳俊江要與鄧麗欣接吻，當時更表示：「XXXX場戲叫初吻呀！有冇睇劇本呀？點X樣唔錫呀！」杜汶澤直言自己有如瘋人院逃犯一樣的導演，最後逼柳俊江獻出了銀幕初吻。

杜汶澤表示自己於《空手道》拍攝期間，逼柳俊江獻出銀幕初吻。（杜汶澤FB圖片）

面對柳俊江輕生，杜汶澤表示印象中的柳爺是個積極自信的人，萬萬沒有想過會做出輕生的決定，他直言：「我只是能夠說，每一個人，都不可能完全知道其他人的真實情況！可以的話，放開過去的事、放過面前的人、放鬆迎接將來，除此之外，我們也沒什麼更好的選擇。」