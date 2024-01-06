飯戲攻心2｜YouTuber鬼哥搞「有品觀眾場」　謝絕三大劣行有共鳴

YouTube電影頻道「鬼哥睇乜戲」，主腦鬼哥近日表示，因為實在於觀影時，經歷太多戲院觀眾的缺德行為，實在忍無可忍，於是實行自己體驗自己救，為嚟緊即將上畫的《飯戲攻心2》自行包場，廣邀自認是有品的觀眾，於開畫首日（年三十晚）一齊睇呢套龍年賀歲片，到底邊３樣缺德行為令鬼哥忍無可忍？而你又有冇受過呢啲滋擾呢？

YouTube電影頻道「鬼哥睇乜戲」，舉行「有品觀眾場」。（網上圖片）

據鬼哥指，舉辦今次活動，基於近年香港戲院出現愈來愈多「冇品觀眾」，包括睇戲期間大聲討論劇情、腳踢前面座位、玩手機等，大大影響其他觀眾的觀影體驗，所以今次舉辦的「有品觀影場」，就定下「有品三不」- 不傾偈、不碌機、不踢凳，如在場人士犯下以上三大規條，就請自行離開。

安份守己的觀眾，可以開開心心一齊睇《飯戲攻心２》。（《飯戲攻心2》劇照）

有趣是場次並沒有針對小朋友，更歡迎小朋友參與，只是一但失控，便要自行離場。食物方面，只要是於戲院小食部買的，均沒有問題。鬼哥表示︰「我真的很享受入戲院看電影這項娛樂。MovieGOER嘛，看電影是要『去』的。在戲院中感受大銀幕和環迴音響的震撼，邊看邊吃爆谷的儀式感，跟其他觀眾一起哭笑的感動，串流平台是取代不到的。但面對無品觀眾，戲院往往不作為，將戲院內保持良好觀影體驗的責任拋給觀眾，助紂為虐，鬼哥真的十分心痛。真金白銀的課金支持港產片，卻最少有50%機會換來一肚氣，我很不服氣。」

《毒舌大狀》導演吳煒倫都會到場支持。（資料圖片）

至於今次包場《飯戲攻心2》，更廣請到多位嘉賓撐場支持，包括《飯戲攻心2》的美術總監張蚊及動作指導梁博恩，《毒舌大狀》導演吳煒倫，《正義迴廊》導演何爵天等等電影人出席，有興趣可到其專頁報名。

屆時仲有靚女嘉賓到場。（網上圖片）

#有品觀眾包場團年夜繽紛活動詳情

電影︰《飯戲攻心2》

日期︰ 2024年2月9日（年三十晚，開畫日）

地點︰圓方 Premiere Elements

時間︰晚上9:30

費用︰$110