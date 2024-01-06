王菲自爆拍王家衛電影時態度　從不知、不想、不問他想拍甚麽

王家衛近日在內地熱播的電視劇《繁花》一拍就拍了三年，過去亦曾有不少演員說拍王家衛的電影，拍攝時間長之外，拍攝期間會被NG到懷疑人生，很多時都不知道導演想拍甚麽，自己又要怎樣演。關淑怡甚至演完電影《春光乍洩》後，她的戲份竟可以全部被剪走，所以有人會形容拍王家衛的戲會被這位大導演「折磨」。近日有網民出土王菲多年前的訪問，她在被問到拍王家衛電影時的態度，被讚︰「不愧是菲姐」。

王菲這個2004 年訪問近日被網民出土。（熒幕截圖）

當時王菲是為電影《2046》做宣傳時接受李浩林訪問，被問到︰「你知不知道他（王家衛）想要甚麽？」王菲：「我唔知道，亦唔會問。我知道佢一定明白自己想要乜嘢就得了。（你只會信佢？）係，信佢。」

李浩林問：「你拍完自己所有鏡頭後，返屋企後會唔會諗剪出嚟會係點？」王菲：「我唔諗架喇，嘩，仲諗？我拍完訧唔諗架喇，跟住就等睇囉。」王菲這個答案被形容是收工後就不再想工作，非常灑脫。

王菲那種不在乎的性格讓人感到她很脫俗。（熒幕截圖）

王菲說《2046》拍了5年，「之前拍咗好多又無要到，所以我都想知出來後係點樣的效果。」問她知不知道王家衛要了些甚麽？他有沒有告訴演員想要甚麽？王菲說：「佢成日變架，講過啲嘢都唔算數，所以我知道問咗都無用。」很多人看完這訪問都覺得王菲的心態真是非常通透，因內心強大所以不會被「折磨」到。