超感8人組｜Christian Oliver驚傳死訊　與兩女兒墜機亡終年51歲

Netflix劇集《超感8人組》（Sense 8）男星Christian Oliver，本月4日在加勒比海度假期間，不幸發生墜機意外身亡，終年51歲。據外電報道，同行更有兩名愛女：12歲的Annik和10歲的Madita，聯同機師4人一同罹難。



Christian Oliver憑劇集《超感8人組》走紅。（Christian Oliver＠IG）

劇集播了兩季獲不俗評價，但當時Netflix宣布不再開第三季，惹來粉絲不滿。（《超感8人組》劇照）

父女3人於本月4日乘坐單引擎飛機從聖文森及格瑞那丁飛往聖露西亞期間，所搭乘飛機發生意外，墜毀在貝基亞島附近海域，Christian三父女和機師俱罹難身亡。

Christian Oliver與前妻Jessica Klepser誕下的兩名女兒，都在今次意外不幸罹難。（Christian Oliver＠IG）

正在加勒比海度假的Christian Oliver，於4日從島國「聖文森及格瑞那丁」，打算乘單引擎飛機，飛往另一座島嶼「聖露西亞」時發生意外，全機墜毀在貝基亞島附近海域。他與12歲女兒Annik、10歲女兒Madita以及駕駛員都在事故中罹難。

有居民拍下墜機時的情況。（網上圖片）

當地警方表示，飛機在起飛後不久就墜入海中，亦有當地居民拍下墜機情況，當時不少漁民和潛水員都搭船前往現場援助。目前四具屍體皆已尋獲，有關單位仍在調查事故起因，不過據報道指飛行員在起飛後不久後，曾向塔台報告說︰「遇到了麻煩」並告知將返航，可惜已趕不及。

Christian Oliver的新年祝福，成為最後帖文。（Christian Oliver＠IG）

Christian這個元旦之旅一直都玩得開心，生前最後一篇帖文正在當地上載，寫上：「讓愛統治，祝你們在2024年一切順利」，豈料成為最後一則帖文。Christian與兩女兒逝世後，遺下前妻Jessica Klepser，不少網民都到其社交平台加以慰問。