極度俏郎君｜姜皓文飲奶茶瞓地被笑誇張　「再演一次都係咁演」

姜皓文（黑哥）入行37年，曾被視為百搭甘草，任何角色都可駕馭，到2017年更憑《拆彈專家》奪金像獎最佳男配角，事業更上一層樓，隨後更當上主角。不過黑哥的演出有時都會被指太用力，浮誇咗。好似去年播映的ViuTV劇集《極度俏郎君》，一幕飲奶茶飲到瞓地，就被觀眾笑太誇張。黑哥接受《香港01》訪問，就親自解釋呢一幕點解要咁演？



鳴謝︰

髮型︰Jove Shek @joveshek

化妝︰MonChun @monchun_mua

場地提供：富衛1881公館

黑哥不時都看看網民的批評，並加以修改。（梁碧玲 攝）

廿年冤獄後的味道

劇情講劇中的郎君（姜皓文 飾），坐了廿年冤獄，出番嚟，就回到年輕時經常去的茶檔，飲回這杯絲襪奶茶，結果就被那股香氣和味道深深打動，喊晒之餘甚至瞓地，對於這演繹方式，黑哥有自己一套說法。「當然獄中係會有奶茶飲，但係你去番嗰個檔口，飲番嗰杯奶茶，諗番兒時同宣萱嘅感覺，你真係爆啲都唔出奇。」

呢杯奶茶，激起很大迴響。（《極度俏郎君》影片截圖）

這杯奶茶是有背後故事，並非普通的一杯奶茶，黑哥︰「我有諗呢件事，有冇需要咁大反應呢？我覺得……係有囉，可能只係我做得唔好睇。整個過程應該係咁，但我演繹方法唔好睇。」黑哥將責任歸咎於自己演繹方式。

「瞓地就多咗」

劇集出街後，黑哥都有問身邊朋友意見。「有人覺得都得嘅，有人覺得爆得滯，但我係諗坐咗廿年冤獄，出番嚟見到同一個老闆，飲番嗰種味道，真係入心入肺呀，有咁嘅舉動都唔出奇。最多瞓完地自嘲一句︰『咁醜怪！』自嘲一下可能舒服啲。」黑哥就笑言知大家未接受，之後會調校得穩陣點。

黑哥都會自嘲一下自己的演出，從中作出調整。（梁碧玲 攝）

那麼如果可以再演一次，黑哥又會選擇如何作出調整呢？「都係咁演！輕手啲！哈哈……唔瞓地，咁就靚晒，瞓地就多咗。」

好飲到瞓地一幕，被指太誇張。（《極度俏郎君》影片截圖）

演員的演技除了分好和差，也包含親和力與包容力，亦是提升觀眾接受程度的元素。「我都想了解當中的親和力要點樣先維持到。每一個氣候都不同，無可能永遠都鍾意你，觀眾都會睇厭你。就算而家變番以前咁都未必啱數，應該要每個階段調和下，我仲摸索緊，最緊要自己初心還在，人哋畀的意見要接受，唔啱就要改，小學生咁。」