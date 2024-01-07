國產凌凌漆︱谷德昭求證「古惑的槍」來源　絕世好橋竟來自劉德華

ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（6日）播出第三季最後一集，邀請香港犯罪動作電影《潛行》監製兼主演劉德華，攜同林家棟、劉俊謙擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。劉德華除了在節目上分享拍攝《潛行》時如何兼顧演員及監製的職務，更提及周星馳經典作品《國產凌凌漆》裡一個絕世好橋的來歷！



香港犯罪動作電影《潛行》監製兼主演劉德華，攜同林家棟、劉俊謙出席《爆谷一周》，接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

香港犯罪動作電影《潛行》監製兼主演劉德華，攜同林家棟、劉俊謙出席《爆谷一周》，接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

節目主持人谷德昭作為著名導演兼編劇，提到周星馳經典作品《國產凌凌漆》出自他的筆下，劇情中的其中一條絕世好橋「古惑的槍」，據周星馳所言竟然並非原創，槪念更來自劉德華！谷德昭在節目上向劉德華求證時，華仔表示沒錯，更分享到「古惑的槍」的來源：「我看印度電影，是印度電影的橋段！」谷德昭笑言拍攝時與女主角袁詠儀在構思時，周星馳突然說有把這樣的槍，令大家滿頭問號，周星馳當時則表示：「是劉德華說有的！」

周星馳主演的《國產凌凌漆》凌凌漆，是眾多經典作品之一。（《國產凌凌漆》電影截圖）

星爺的《國產凌凌漆》裡，「古惑的槍」被認為是絕世好橋之一。（《國產凌凌漆》電影劇照）

谷德昭表示「古惑的槍」這條絕世好橋由周星馳提出，並指槪念來自劉德華。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭向劉德華求證「古惑的槍」來源時，華仔竟表示原來是抽取自印度電影。（《爆谷一周》節目截圖）

華仔在節目上亦笑指沒有理由在自己的電影裡拍這個「絕世好橋」，他笑言：「因為我覺得由我們演繹，沒辦法表現得那麼好！沒理由《潛行》有把古惑的槍嘛！」至於電影裡「古惑的槍」的稱號，谷德昭笑指是自己改的名字，更因為能夠向華仔求證、真相大白而感到非常滿足！

劉德華表示「古惑的槍」的槪念若由自己演繹，沒有辦法像周星馳一樣好。（《爆谷一周》節目截圖）