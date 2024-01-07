爆谷一周︱劉德華自爆私生活平凡　初出道受盡「菲林組」冷言冷語

ViuTV節目《爆谷一周》今日（6日）播出第三季最後一集，邀請香港犯罪動作電影《潛行》監製兼主演劉德華，攜同林家棟、劉俊謙擔任嘉賓，接受主持人谷德昭專訪。劉德華除了在節目上分享拍攝《潛行》時如何兼顧演員及監製的職務，更大談劉德華在片場及私底下的面貌！想不到作為四大天王，華仔亦相當貼地生活化。

香港犯罪動作電影《潛行》監製兼主演劉德華，攜同林家棟、劉俊謙出席《爆谷一周》，接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

香港犯罪動作電影《潛行》監製兼主演劉德華，攜同林家棟、劉俊謙出席《爆谷一周》，接受谷德昭訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

劉德華出道以來紅足三四十年，在歌影視三棲發展均取得驕人成就。作為天王一樣的人物，華仔在片場與生活的面貌相當神秘，他亦坦言大家會對他自己開車感到驚訝：「我一直都有開車，有個記者見到『劉德華揸車呀』便一直跟隨我到公司的停車場，覺得劉德華開車很匪夷所思。」其實不單該記者認為難以想像，連與劉德華合作多年的林家棟，亦表示沒有見過華仔開車。

劉德華表示現在自己仍會親自開車，令大家感到匪夷所思。（《爆谷一周》節目截圖）

連與劉德華合作多年的林家棟，也表示從未見到華仔開車。（《爆谷一周》節目截圖）

至於在片場，谷德昭笑言從來沒有人看過劉德華吃飯。外界對自己飲食習慣感到好奇，華仔則笑指：「我們以前有……但我在現場大多吃粗糧，例如番薯、粟米（林家棟：堅果之類），很少拿着一碗飯來吃。」亦表示因為自己茹素多年，所以沒有在片場吃飯盒的習慣。

劉德華表示自己在拍攝現場主要吃粗糧，例如番薯、粟米及堅果。（《爆谷一周》節目截圖）

劉德華亦表示因為茹素多年，所以沒有吃片場飯盒的習慣。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭問及劉俊謙作為新人，對天王劉德華的印象時，劉俊謙表示自己眼中的華仔好像超人一樣不會累，更會帶動着整個劇組的士氣與精神。華仔坦言只是在人前表現出不會累的狀態，因為拍攝的氣氛非常重要，背後卻原來因為自己曾有被欺負的不快經歷：「我記得當年剛從訓練班出身，電視台還有菲林組，工作人員特別自覺高人一等。我們剛出身，他們給我的感覺很差。」

劉德華坦言只是在人前表現出不會累的狀態。（《爆谷一周》節目截圖）

劉德華更憶述當年被欺負時所聽到的冷言冷語：「他們真的會說『你知道攝影機的位置嗎？』『你知道自己被擋住嗎？』『你知道光源在那邊嗎？』『要我找釘來釘住你的腳，令你不要動嗎？』那時我還是新人，怎會學懂演戲？」華仔直言太mean（苛刻），會令大家倍感壓力，亦希望大家合作間變得熟絡才顯露出苛刻的一面。

劉德華憶述初出道時，電視台的菲林組自覺高人一等，自己亦曾被欺負。（《爆谷一周》節目截圖）