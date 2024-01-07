金手指｜各地票房相繼創出佳績　姜皓文為一幕戲留鬚廿幾日

由莊文強執導及編劇、黃斌監製，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只及太保等合演的《金手指》，上映後相繼創出驕人票房佳績，香港公映一周票房已勁破2300萬；內地亦反應熱烈，至今收逾3億人民幣票房，《金手指》的三地開畫票房均是2023年港產片之冠。

黑哥為一幕戲留足廿幾日鬚。（電影公司提供）

《金手指》雲集多位金像級好戲之人，最佳男配角姜皓文亦有份參演，飾演要角銀行副總裁穆沙拉哈法，黑哥跟偉仔、華仔以及任達華三位殿堂級影帝均有對手戲，同場鬥戲擦出火花，黑哥事前準備十足，跟華仔監獄談判戲一幕，甚至改頭換面留足廿幾日鬚！

黑哥與華仔這一幕戲張力十足。（劇照）

黑哥飾演的穆沙拉哈法，戲中成為嘉文集團創辦人兼主席程一言（梁朝偉飾）其中一位金主，先有一場在旅行社拍攝的對話場面，另有一場加入華哥任達華，片中程一言和穆沙拉夾計做一場苦肉戲，以求瞞騙華哥飾演的合夥人曾劍橋入局，三位金像級演員埋位前做足準備工夫，拍攝非常順利。而黑哥角色在電影相當關鍵，去到後段因掌握程一言重要證據，結果被處事心狠手辣的程一言徹底出賣，甚至面臨滅口危機，令他無奈遠走他鄉到英國，淪為階下囚。

黑哥感激華仔助他投入角色。（劇照）

飾演廉政公署高級調查主任劉啟源的華仔，專程飛到當地說服穆沙拉哈法回港指證程一言，兩方各有立場，需要鬥智鬥力，合演一場扣人心弦的監倉談判戲。談判途中黑哥的角色時而冷靜，時而驚恐大叫，詮釋對程一言的恐懼；那邊廂，畢生致力伸張正義的華仔，又要運用心戰技巧說服對方，兩位好戲之人成就一場張力十足的談判場面，黑哥表示：「我的角色最驚就是返香港，一聽到返香港就死得人咁樣，所以一路會想辦法去拒絕華仔，這個執法人員不斷引導我，這場戲我大嗌得好辛苦，情緒都幾飄忽，一時就回想返同胞被我累死了，幾down mood（心情低落）的一件事，但忽然間又好hyper（亢奮）抗拒回港指證，激動、激心！」

黑哥指這場戲角色情緒波動，需要演出內心多層的變化，富相當難度，幸好他跟華仔已經合作多次，加上莊導演的指導，黑哥感恩拍攝非常順利：「導演給我好多資訊，又建議好多演出方法，我和華仔事前夾好戲裡的橋段，好多的語氣、情緒，劉生與導演都幫了我好大好大忙！」

黑哥的角色起關鍵作用。（劇照）

電影背景橫跨超過十五年，黑哥要因應劇情，呈現多個不同年代的造型，由銀行副總裁到潦倒囚犯，除了有賴劇組設計造型外，黑哥自己都花了不少心思，他說：「這個角色前期就企理啲，一副文學家模樣，入到去坐監，變得潦倒之後，又要留鬚，我自己就留了廿幾日鬚，拍戲以來我從未試過這樣留鬚，以前都是黐（鬚）多，今次留鬚感覺好得意，可能不習慣整天覺得好痕，洗澡時嗰塗些護髮素，原來可以令鬍鬚柔軟些，人都會舒服些，哈哈！」今次角色跟黑哥過往大銀幕形象大相逕庭，為求加強演出說服力，黑哥藉著拍戲空檔，把握時間留鬚，非常專業！