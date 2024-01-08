劉德華朱麗蒨相戀關鍵過程曝光　憑一招成功奪取芳心

劉德華與太太朱麗蒨由相戀到結婚生女，至今經歷了三十多個年頭，這場愛情長跑早已變成細水長流，大家是否知道兩人是如何開始交往呢？一名馬來西亞資深媒體人自稱是劉德華與朱麗蒨的媒人，大爆男方如何成功奪取芳心。

馬來西亞資深媒體人葉嘯在Facebook出Post，自爆是劉德華與朱麗蒨的媒人。（網上截圖）

馬來西亞資深媒體人葉嘯近日在Facebook公開談及劉德華與朱麗蒨的相戀過程，他自稱是兩人的紅娘：「朱麗蒨是在80年代在我安排下，有機會見到來馬（馬來西亞）演出的劉德華，當晚一同去見劉德華的包括朱麗蒨的妹妹朱麗樺。初次見面，由於朱麗蒨的外形正是華仔中意的樣子，華仔對她可說是一見鍾情，聊了約半小時。」

葉嘯還分享了疑似是朱麗蒨年輕時當雜誌封面的照片。（Facebook圖片）

當年手機還未普及，只有固網電話，葉嘯指朱麗蒨一個舉動，就知道劉德華已成久奪得美人芳心：「華仔離開吉隆坡約一星期，回去了香港，我到朱麗蒨的餐廳用餐，妹妹朱麗樺陪我在餐桌，只見朱麗蒨苦守在電話機旁，朱麗樺悄悄告訴我：『她在等劉德華的電話』，果然不久電話響了正是劉德華，她似乎墜入愛河，一臉甜滋滋的樣子。」

朱麗蒨的堅忍與低調，令她成為劉德華太太的關鍵原因。（視覺中國）

葉嘯拍朱麗蒨甘心默默地當劉德華背後的女人，對戀情進展三緘其口，也許正是這樣，華仔才會更加珍惜愛護對方：「以至成為現在的劉夫人，並有了一個漂亮的女兒，過著幸福的日子」。華仔近日接受鄭裕玲訪問時，亦自爆朱麗蒨十分獨立，雙方可以半年不通一個電話，讓他可以專心工作。