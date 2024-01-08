金球獎2024完整得獎名單　《奧本海默》奪最佳劇情片五獎成大贏家

《第81屆金球獎頒獎禮》於香港時間今日（8日）舉行，《奧本海默》（Oppenheimer）橫掃最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角及最佳配樂五獎，成為全晚大贏家。劇集獎項方面，《傳媒家族繼承人》（Succession）、《大熊餐廳》（Bear）及《齮齕人生》（Beef）分別奪得各組別獎項，完整得獎名單如下：



電影組別

最佳劇情片／《奧本海默》

最佳劇情片女主角／Lily Gladstone《花月殺手》

最佳劇情片男主角／施利安梅菲《奧本海默》

最佳音樂劇／喜劇電影／《可憐的東西》

最佳音樂劇／喜劇電影女主角／愛瑪史東《可憐的東西》

最佳音樂劇／喜劇電影男主角／Paul Giamatti《The Holdovers》

最佳女配角／Da’Vine Joy Randolph《The Holdovers》

最佳男配角／羅拔唐尼《奧本海默》

最佳動畫／《蒼鷺與少年》

最佳外語片／《墮下的對證》（法國）

最佳導演／基斯杜化路蘭《奧本海默》

最佳劇本／《墮下的對證》

最佳配樂／《奧本海默》

最佳原創電影歌曲／《What Was I Made For》—《Barbie芭比》

電視組別

最佳劇集／《傳媒家族繼承人》

最佳女主角／Sarah Snook《傳媒家族繼承人》

最佳男主角／Kieran Culkin《傳媒家族繼承人》

音樂及喜劇最佳劇集／《大熊餐廳》

音樂及喜劇最佳女主角／Ayo Edebiri《大熊餐廳》

音樂及喜劇最佳男主角／Jeremy Allen White《大熊餐廳》

最佳迷你劇及電視電影／《齮齕人生》

迷你劇及電視電影最佳女主角／Ali Wong《齮齕人生》

迷你劇及電視電影最佳男主角／ Steven Yeun《齮齕人生》

最佳女配角／Elizabeth Debicki《王冠》

最佳男配角／Matthew Macfadyen《傳媒家族繼承人》

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12:01／《奧本海默》封最佳劇情片

11:55／《花月殺手》Lily Gladstone奪最佳劇情片女主角

11:48／《可憐的東西》封最佳音樂劇／喜劇電影

11:43／《The Holdovers》Paul Giamatti奪最佳音樂劇／喜劇電影男主角

11:32／《傳媒家族繼承人》封最佳劇集

11:25／《傳媒家族繼承人》Sarah Snook封劇集最佳女主角

11:16／《大熊餐廳》封音樂及喜劇最佳劇集

11:12／《齮齕人生》封最佳迷你劇集及電視電影

11:03／《Barbie芭比》奪電影和票房成就獎

10:57／《Barbie芭比》-《What Was I Made For》奪最佳原創電影歌曲

10:53／《奧本海默》奪最佳配樂

10:43／施利安梅菲憑《奧本海默》奪最佳劇情片男主角

10:40／愛瑪史東憑《可憐的東西》封最佳音樂劇／喜劇電影女主角

楊紫瓊現身與娜奧美屈絲一起頒獎。

10:30／《奧本海默》基斯杜化路蘭奪最佳導演

10:28／《蒼鷺與少年》奪最佳動畫

10:20／《傳媒家族繼承人》Kieran Culkin奪最佳劇集男主角

10:16／《大熊餐廳》Ayo Edebiri奪音樂劇及喜劇最佳女主角

10:11／法國電影《墮下的對證》奪最佳外語片

09:58／Jeremy Allen White憑《大熊餐廳》奪音樂劇及喜劇最佳男主角

09:53／《墮下的對證》奪最佳劇本

09:43／《傳媒家族繼承人》Matthew Macfadyen奪劇集最佳男配角

09:38／《王冠》Elizabeth Debicki奪劇集最佳女配角

09:29／《齮齕人生》Steven Yeun奪最佳迷你劇集及電視電影男主角

09:25／《齮齕人生》Ali Wong奪最佳迷你劇集及電視電影女主角

09:17／羅拔唐尼憑《奧本海默》奪最佳男配角

Da’Vine Joy Randolph不慎走光露點

09:15／Da’Vine Joy Randolph憑《The Holdovers》奪最佳女配角

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