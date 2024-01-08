潛行｜劉德華劉雅瑟婚禮變戰場　拍足12夜仲遇上紅雨突襲

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導，劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟領銜主演，金像級陣容炮製的犯罪動作巨片《潛行》，2024年1月11日強勢上映﹗電影不乏緊張刺激的動作場面，當中一場重頭槍戰就發生在主角林陣安（劉德華 飾）及夏薇（劉雅瑟 飾）的小島浪漫婚禮上。這場動作戲一共花了12晚拍攝，製作嚴謹，場面浩大，當中更要面對惡劣天氣的挑戰，幸好團隊發揮香港電影人迎難而上的精神，最終順利完成拍攝。



劉德華與劉雅瑟在戲的婚禮，變成戰場。（《潛行》劇照）

林陣安在戲中非常疼愛妻子夏薇，遂跟她在馬來西亞的刀曼島舉行盛大婚宴，然而林得罪不少仇家，結果惹來僱傭兵團當場追殺，作為出生入死好拍檔的修浩（林家棟 飾）亦即時護送林夏二人，提起手槍擋殺追兵。為了呈現這場浪漫婚禮，劇組花了不少人力物力搭建場面，不過宴會轉眼變成戰場。身兼監製的華仔非常緊張這場重頭戲，親自落場跟動作指導錢嘉樂細心研究每個鏡頭，每個演員走位，細緻到每個動作如何配合對白，華仔都有給予意見，而每次拍完華仔跟導演及家棟都有看回放研究。團隊對製作相當嚴謹認真，單是一個現場爆炸鏡頭，就拍足三至四小時，有次華仔滿意收貨後，家棟就搞笑搶著說「我有保護你㗎！」

林家棟與華仔是好兄弟，甚至由他帶阿嫂出場。（《潛行》劇照）

這一秒還溫馨滿瀉，下一秒就變成槍林彈雨。（《潛行》劇照）

而家棟每次拍畢槍戰後都不禁鬆一口氣，手舞足蹈一番，很開心有機會參與今次的動作場面：「拍槍戰要配合好多嘢，配合威也組、爆破啦、前景，要安排武術演演員點樣去處理，演員點樣去配合，好多好多，但都係值得嘅。冇返咁上下budget嘅戲，都冇機會做動作演員。」家棟又笑言幸好今次在海邊拍攝，相對空曠和涼爽，若然在街頭巷戰肯定更加辛苦。

家棟由伴郎一秒變保鑣。（《潛行》劇照）

但論到辛苦程度，無份持槍反擊的雅瑟，一樣要接受體能挑戰，事關戲中的她正是腹大便便去結婚。挺著大肚子逃亡的她，在槍林彈雨之下，既要展現夏薇臨危不亂一面，又要詮釋角色擔心丈夫和肚內孩子的安危，相當考驗體力和演技。其中一幕她跟華仔走到灘邊，預備坐快艇離開時，二人就要躺在剛下完雨的沙灘演戲，戴上假大肚兼穿上婚紗的雅瑟，要在濕沙上面滾動，認真辛苦！

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事實上，一共拍攝12晚的婚禮槍戰，幾乎每晚都要面對惡劣天氣，多日都遭遇強風豪雨，甚至遇上紅色暴雨警告。下雨時，華仔就跟嘉樂，以及工作人員商討對策，幸好每次他們埋位，天公就突然造美，停雨停風讓團隊順利一take完成，嘉樂就特別感恩劇組上下的付出︰「拍攝呢個禮拜都係橫風橫雨，但係我哋工作人員好好，喺一個落雨、又有閃電行雷嘅工作環境之下，都係好努力工作，發揮我哋香港電影人嘅精神。」團隊把握每分每秒，通宵達旦拍至清晨，一切都為求有最佳效果，華仔亦都相當滿意，拍完更笑著跟大家連聲早安，大叫︰「Good Morning！」