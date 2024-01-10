潛行訪問｜一直視林家棟潛力股　劉德華︰知佢有能力去到今日位置

電影《潛行》今個星期上畫，宣傳點都放在劉德華與林家棟這對舊拍檔，繼《風暴》（2013）後再度合作，而兩兄弟之間更有一位阿嫂由劉雅瑟飾演。兩位型男前前後後合作了近廿年，只要一開機，默契就自然來。而當日有傳家棟與華仔不和到不歡而散，華仔今次就講到當日的關係，的確有窒礙到對方發展。



劉德華跟林家棟十年後再合作，而劉雅瑟就在《智齒》中跟家棟合作過。（梁碧玲 攝）

鳴謝

服裝︰Prada（劉德華）

造型︰Queenie Yu（劉德華）、陳龍（劉雅瑟）

髮型︰梁佇鳴Alex @ Salon Nova（林家棟）

化妝︰Rebecca Tsoi（林家棟）

華仔與家棟在戲中，牌面是好兄弟，內裡其實是要將對方繩之於法。（《潛行》劇照）

表面好兄弟，內裡生死一線之差

在電影《潛行》，劉德華飾演大毒販，林家棟是警方臥底，潛入華仔身邊搜集情報，直至二人互揭底牌，大家的關係要如何面對？正是電影的重要一幕。劉德華︰「我在戲中當佢係好朋友，如果我係律師我唔會咁同佢講嘢，去到最後，都仲叫佢畀個合適的理由等我放過佢，但佢說服唔到我。」劇情發展，華仔將遇上巨變，旁人可能會對他有所同情，但家棟就堅持要送他入監獄。「他的演出比我更難。」劉德華說。

談起角色的矛盾，華仔都覺得很難抉擇。（梁碧玲 攝）

這對兄弟出生入死，但最後都要決生死。（《潛行》劇照）

林家棟也坦言角色是矛盾的︰「當你面對一個牌面上是好朋友，但底牌上是有衝突，怎樣處理好？我們在公路上停下來，開牌講清楚，這個抉擇不容易，要睇這個角色在人性與法理怎樣去取得平衡。」

劉雅瑟對於兩男角色，誰忠誰奸有另一個看法。（梁碧玲 攝）

作為旁觀者，劉雅瑟既是戲中劉德華太太，又是林家棟的阿嫂，更是家棟太太談善言的好姊妹，二人角色的利弊，她一一看在眼內。「我不認為他（劉德華）做的事是不對，是壞的，但如果需要這個東西（毒品）的人會感謝我們，哈哈……正與邪是從你的角度去看待，每個人在社會會有好多身份，沒有人是完美的。他雖然是做壞事，但他是一個好丈夫，他（林家棟）雖然站在正義，但他不是一個好老公。」女人的視角，一針見血。

劉德華最經典的歹角角色，一定要數《門徒》。《門徒》電影劇照。（imdb）

放膽演歹角

劉德華在演藝生涯中，以忠角佔多數，經典歹角就有奪得金像獎最佳男配角的《門徒》與為他贏得金馬影帝的《無間道III終極無間》，今次再演毒販，表面惡名昭彰，但實情是名暖男，而近年華仔亦開始放膽去演歹角。「30、40歲時，很多年輕人會以我做一個模範，自己不其然會有份社會責任，可能我在他們眼中不是演技派，如果演技派大家會認同他只是在演戲，但他們會當成是真的。點解當日會戒煙，就是不想有年輕人見到我吸煙便仿傚。」

劉德華笑言當初在觀眾眼中不是演技派，演反派會當作真人演繹。（梁碧玲 攝）

華仔更重提當年為何不接拍《古惑仔》，「劉偉強成日覺得我看不起他，其實不是，我是不想年輕人因為我而去當黑社會，我的確有這種憂慮，是自己給自己的責任。來到現在大家都開始接受我是演技派，當年喜歡我的都成熟了，現時年輕人亦不太受我影響，所以都放膽去演。」

與家棟關係窒礙發展

林家棟曾經是劉德華旗下的藝人，一齊參與過《愛君如夢》、《無間道》、《童夢奇緣》、《風暴》等電影，就連《打擂台》都是劉德華投資，找家棟監製，並成為那年的金像最佳電影，後來便離開作獨立發展。看到今天家棟成為影帝，監製的電影亦獲極大迴響，仍為當日的伯樂，劉德華又有何心情？「他一直是有能力去到這個位置，但可能在我公司，仍然有老闆與下屬的身份關係，中間都有跟他討論是否要出去當『遊牧民族』四處溜放，現在看到他是掌握到了，演繹不同角色用不同力度。」

家棟與華仔在《愛君如夢》已拍住上。（《愛君如夢》劇照）

劉德華一直覺得林家棟有能力得到今日成就，只是當日未掌握到。（梁碧玲 攝）

家棟都坦言作為旗下藝人時，袋到不少東西落袋。「跟他演戲，可以接觸一些大製作及不同導演，又遇到一些好高能量的導演，學到好多東西。當時儲埋儲埋不知怎樣有系統地運用，到近年終於可以機會拿出來用。」

林家棟近年投身監製行列，亦是從劉德華身上學習得來。（梁碧玲 攝）

家棟多謝劉生讓他一起演戲，「可以接觸一些大製作及不同導演，又遇到一些好高能量的導演。」（《無間道》劇照）

問到兩位今次合作後，下趟合作會否又需要等十年？劉德華︰「我一直想合作拍喜劇，其實只要一到過年，我就好想拍賀歲片。我上一部拍的賀歲片已經是《嚦咕嚦咕新年財》，現在大家都仲睇緊《嚦咕嚦咕新年財》。」林家棟似乎收到晒︰「喜劇好難寫呀，畀我諗諗，哈哈……」希望這部作品在不久將來會出現。