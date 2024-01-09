潛行︱劉德華驚訝票房好曬肌派福利　彭于晏爽快應承︰我去練一下

香港犯罪動作電影《潛行》今日（9日）舉行首映禮，監製兼主演劉德華及導演關智耀攜同林家棟、彭于晏、劉雅瑟、任達華、朱鑑然、談善言、鄭則士及動作導演錢嘉樂壬忍演員一同出席。劉德華與彭于晏兩代型男現身時，掀起全場數百名影迷尖叫歡迎，華仔亦與彭于晏及林家棟在首映禮上接受傳媒訪問。

身兼《潛行》監製與主演的劉德華，現身首映禮時掀起全場華仔粉絲尖叫！（梁碧玲 攝）

型男彭于晏緊接現身《潛行》首映，狀態極佳，掀起另一波高潮！（梁碧玲 攝）

劉德華在《潛行》裡飾演一位反派，他笑言已經有正派、臥底等角色，所以自己今次在監製的工作以外，便演繹一位純正的反派，戲中是一位毒販。劉德華與老拍檔林家棟曾先後合作18次，事隔10年再度合作，劉德華直言好友變化甚大：「呢10年其實佢有好多唔同類型嘅作品，佢能夠掌握到好多唔同類型嘅角色，今次嘅演出真係100分啊！」林家棟感謝劉德華的稱讚，亦笑指：「佢畀咗個仔我！因為角色比較難，情緒複雜啲、矛盾好多，對朋友、家庭、上司下屬，今次佢設計個劇本其實係考牌囉！」

劉德華大讚老拍檔林家棟的演技100分。（梁碧玲 攝）

在《潛行》裡飾演警察的彭于晏，首次與劉德華、林家棟等多位影帝合作，他直言壓力甚大，亦慶幸自己能夠成為團隊的一份子、演出自己喜歡的角色，希望大家欣賞自己的演出。難得在香港見到彭于晏，他表示謝票工作要交由監製劉德華安排，華仔則表示：「會！我盡力！」彭于晏被問到對兩位影帝私下的面貌時，林家棟笑言：「要小心的說喔！」彭于晏則笑指：「私底下的他們是非常可愛的！工作上就非常認真！」

彭于晏笑言劉德華與林家棟兩位影帝私下非常可愛！（梁碧玲 攝）

近日劉德華另一部主演作品《金手指》票房成績驕人，作為《潛行》的監製，劉德華自言感到壓力：「有！大家多啲嚟支持啦！」至於力谷票房的法寶，劉德華笑着反問：「有法寶㗎咩？我有咩福利睇呀？（望向彭于晏）係都睇佢啦！」劉德華聽見男演員流行「曬肌」派福利照，劉德華笑指：「甚麼？現在已經到這個樣子了？」彭于晏亦不多推搪：「我現在沒甚麼肌肉，我去練一下！」

彭于晏笑指自己現在沒甚麼肌肉，要去練一下。（梁碧玲 攝）

據悉《潛行》其中一場戲連續拍足12個夜晚，劉德華自言不察覺時間飛逝：「我其實晚晚都喺嗰到，我成日都覺得好似一晚咁，拍極都好似唔夠時間，中間又有啲人努力得滯又受咗傷，搞到我哋多兩日！（望向林家棟）我講你啊！」林家棟笑指：「係囉！嗰位演員係盡心盡力嘅！所以冇辦法囉！」被問到會否因傷加片酬，華仔笑指：「一定一定！」正當林家棟謙讓推辭時，華仔便笑指：「真係唔駛呀？咁由佢啦！」

林家棟拍攝《潛行》期間受傷，謙讓表示不用加片酬，劉德華笑指：「咁由佢啦！」（梁碧玲 攝）

彭于晏來港宣傳數日，期間抽空外出行山，被問到會否邀請劉德華一遊，華仔笑言：「你爬山幾點鐘？那麼早！我起不來啦！」彭于晏亦表示明日便會離開香港，未必有機會與劉德華吃飯，華仔表示：「我吃素的！他不吃！」彭于晏則表示：「有機會吧！不知道，因為平常工作會想一起吃飯。」

彭于晏短暫來港，亦有去行山，劉德華表示太早起身，自己起不來！（梁碧玲 攝）

至於2024年的工作預告，劉德華表示將舉行巡迴演唱會：「七月會巡迴；而家申請緊、啱啱入咗紙12月，（林家棟：留飛呀！）未知批唔批。我而家入咗紙申請，希望可以盡快知道可唔可以12月跨年度聚會。」至於目標場數，華仔表示：「睇下有幾多日啦，同埋話要做幾日抖一抖，唔係一條氣落會好啲咩？（可以連續幾多場？）我點知啊！」