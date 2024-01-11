孫家兄弟｜錢裕揚身家顯赫係台灣政三代　爆影后楊紫瓊片場真面目

楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救地球》勇奪奧斯卡影后，成為亞裔第一人。主演的新劇《孫家兄弟》（The Brothers Sun）在Netflix上架y一星期，已經登上香港點播排行榜的第三位，更在爛番茄奪得93%觀眾喜愛度。不過除了留意楊紫瓊的演出，焦點亦落在男主角錢裕揚身上。

主演的新劇《孫家兄弟》在Netflix上架y一星期，已經登上香港點播排行榜的第三位。（Netflix）

《孫家兄弟》劇情主要講述關於台灣虛構黑幫「玉龍幫」的故事，而楊紫瓊飾演已金盤洗手隱居美國洛杉磯的媽媽，而自小被培養成為殺手的錢裕揚則是「玉龍幫」第二把交椅，弟弟Sam Li則是媽媽呵護中成長的溫室小花。身在台灣的錢裕揚因父親遇害後，決定前往洛杉磯保護家人，展開一段驚險的旅程。

楊紫瓊飾演已金盤洗手隱居美國洛杉磯的媽媽。（劇照）

飾演殺手外號「椅劍」的錢裕揚在劇中經常以西裝示人，霸氣的絡腮鬍再加上油頭，「黑幫老大」形象盡現。由於飾演殺手，錢裕揚有大量埋身肉搏的打戲，更不是爆肌亮相大騷身材，開播短短幾日已經吸引到劇迷的注意。

錢裕揚在劇中爆肌上陣。（劇照）

錢裕揚在劇中飾演黑幫第二把交椅，有大量動作場面。（劇照）

錢裕揚背景顯赫，他是台灣空軍家族第4代，父親是金融家錢國維，更是台灣前監察院院長錢復的孫子。他在台北出生，於香港住居住到12歲後，中學回到台灣讀書，大學才搬去美國。其後畢業於南加州大學的他主修表演藝術，曾拍過不少廣告及演出舞台劇，今次以新演員姿態進軍荷里活，令人不少台灣劇迷都非常期待。擁有180身高的錢裕揚私底下熱愛運動，除了經常做Gym操肌兼精通泰拳及柔道。

錢裕揚背景顯赫，他是台灣空軍家族第4代，父親是金融家錢國維，更是台灣前監察院院長錢復的孫子。（劇照）

自細喜愛武打片的錢裕揚曾在訪問中透露，最愛的動作電影史《臥虎藏龍》，所以今次能夠與楊紫瓊合作猶如發夢一樣。講到僅此與楊紫瓊飾演母子，錢裕揚公開對方在片場的真面目，大讚前輩非常暖心，除了相處融洽，更傳授他拍武打戲就是不要太過認真，更記得要輕鬆一點。