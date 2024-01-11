金手指︱蔡卓妍曬驕人身材情挑張達明　梁朝偉絕密片段後巷被圍毆

英皇電影年度豪華巨獻《金手指》，由莊文強執導及編劇、黃斌監製，強大陣容包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只、太保等等傾力合演，電影在全球同步上映後，不但開畫打響頭炮，更韌力十足，香港票房上映未夠兩周已衝破二千八百萬大關，榮膺2023年聖誕新年檔開畫票房總冠軍；台灣、新加坡、馬來西亞同時傳來喜訊，《金手指》的三地開畫票房，均是2023年港產片之冠！

由梁朝偉及劉德華兩大影帝主演的《金手指》，於香港上映兩週內便大破2800萬票房！（《金手指》電影劇照）

《金手指》製作極其嚴謹認真，戲中蔡卓妍所飾演的張嘉文，早於少女時代與梁朝偉所飾演的程一言有過一面之緣，為了重現七十年代的香港舊風貌，劇組特別悉心復刻當時的文具店，甚至搭建了整條舊街道，連拍慣大製作的阿Sa，踏入片場的一刻，也不禁有嘆為觀止的感覺，她憶述：「看劇本，估計這場戲不足一分鐘，劇組卻依然用心地搭了這麼逼真的街景，我著實有震撼的感覺！那一刻，我就像走進時光隧道，重返小時候去過最喜歡的街道，回憶滿滿！」

《金手指》劇情中，梁朝偉飾演的程一言早與蔡卓妍飾演的張嘉文有過一面之緣。（《金手指》電影劇照）

邂逅程一言的張嘉文當時仍為少女時代。（《金手指》電影劇照）

篇幅所限，程一言與張嘉文初遇的兩場戲都被忍痛刪剪了，猶幸如今以絕密片段形式曝光，不但反映《金手指》製作團隊的用心，更可令觀眾進一步了解張嘉文這個角色，「天生我『材』必有其用」就是她的座右銘，為何程一言毫不猶豫就選中了她當其副手，亦有了圓滿的答案！

蔡卓妍對劇組搭建七十年代香港街景的還原度嘆為觀止！（《金手指》電影劇照）

阿Sa緩緩道來：「張嘉文是一個自小已出來行走江湖的女生，曾加入過童黨，好清楚知道自己的優點，會利用驕人身材去得到一些好處，但又未致於不擇手段、出賣自己，只是明白為求生存必須有所犠牲，總之她有一份執著，就是想做到的，她一定要做到！」

蔡卓妍飾演的張嘉文年少時曾為童黨成員。（《金手指》電影劇照）

蔡卓妍飾演的張嘉文，為了讓同伴順利偷錢，對文具店老闆張達明輕露驕人身材。（《金手指》電影劇照）

所以，當程一言在文具店初遇張嘉文，看到她不經意對色迷迷的老闆張達明輕露「本錢」，同黨小男孩就趁機在收銀機偷錢，令程一言對這個「進取」的女生留下深刻印象；日後開展搵錢大計，張嘉文湊巧跑來應徵秘書，程一言不假思索便以超筍價月薪八千招攬旗下，張嘉文固然驚喜不已，實則滿肚密圈的程一言早已明白，張嘉文就是他想要的最佳棋子！

蔡卓妍飾演的張嘉文，向張達明飾演的老闆輕露驕人身材，被吸引得引不住出手。（《金手指》電影劇照）

阿Sa補充：「雖然張嘉文非常聰明，但只屬街頭小智慧，後來當她愛上程一言，甚至崇拜程一言，可以為了這個人不惜一切，去跟自己不喜歡的人（白只所飾演的任沖）做一場交易，那種對程一言絕對服從的程度，令我由衷佩服！」首次與梁朝偉合作，阿Sa笑言有夢想成真的感覺：「未正式埋位，知道這部戲有梁朝偉，我覺得好正，一直以來的夢想，就這麼實現了！初初以為會好緊張，幸好之前做足資料搜集，好快已進入拍攝氣氛；加上偉仔真的好好，不但全無架子，為了打破隔膜，還特意約我和白只到他的家聊天，花了不少時間和我們溝通、交流！」

蔡卓妍飾演的張嘉文在《金手指》裡對梁朝偉飾演的程一言言聽計從，與相遇的經歷亦有關連。（《金手指》電影劇照）

阿Sa形容：「《金手指》雲集了最好的台前幕後，拍戲時就如嘆世界！本身我是一個不斷重覆去想怎樣做得更好的人，但拍這部戲絲毫不用擔心，有最好的導演、對手，清晰地告訴我該怎麼做，令我能活在當下，有什麼感覺，就儘管演出來！」

能夠與梁朝偉在《金手指》裡合作，蔡卓妍直言夢想成真。（《金手指》電影劇照）

那邊廂，偉仔亦大讚阿Sa：「她很努力、用心，感謝她與一班年輕演員的專業，令《金手指》的拍攝能順利完成！」提到絕密片段中，偉仔需要參與在後巷被打等動作戲，他輕鬆的說：「相比之前，今次的動作戲算是好『濕碎』，我與動作設計錢嘉樂之前也合作過《最佳拍檔之醉街拍檔》，彼此早已有了默契，這次也合作得相當愉快！」

《金手指》刪剪片段中，亦包括梁朝偉在後巷被打的橋段。（《金手指》電影劇照）

梁朝偉直言相比以前的動作戲，後巷被打的一幕非常濕碎。（《金手指》電影劇照）