曼達洛人︱劇集年度最高收視今年拍電影版　《鐵甲奇俠》導演執導

全球影迷引頸以待，星球大戰最新電影《曼達洛人與古古》（暫譯）由莊法來奧（Jon Favreau）、 Kathleen Kennedy 與 Dave Filoni共同監製，《鐵甲奇俠》（Iron Man）導演莊法來奧（Jon Favreau）執導，將於今年展開拍攝。《曼特洛人》原為Disney+串流平台原創劇集，去年播出第三集，並成為2023年美國最高收視的劇集，人氣比各大平台的串流劇集更高！

2023年美國最高收視劇集《曼特洛人》，將於今年開拍電影版。（電影公司提供）

對於能夠參與這套電影製作，導演非常雀躍，表示：「我喜歡拍攝以星戰之父George Lucas所創造出的精彩世界作為背景的故事。能夠將曼達洛人和古古的故事搬上大銀幕，實在令我感到極之興奮。」

《曼達洛人》劇集由《鐵甲奇俠》導演Jon Favreau擔任編劇。（Getty Images）

《曼達洛人與古古》將由《鐵甲奇俠》導演莊法來奧執導。（《曼達洛人》劇集劇照）

Lucasfilm總裁 Kathleen Kennedy補充: 「莊法來奧和Dave Filoni 引領觀眾認識曼達洛人與古古這兩個深受影迷喜愛的星戰角色，這個全新的故事非常適合在大銀幕觀賞。」《曼達洛人與古古》將開啟 Lucasfilm接下來的電影大計，金像導演Sharmeen Obaid-Chinoy、《盧根》占士曼高，及正在籌備拍攝《阿蘇嘉》第二季的Dave Filoni也會導演系列其中的電影。