一球翻身｜由全球包尾踢出奇蹟　跨性別功臣揚威後做手術轉戰女足

電影《一球翻身》（NEXT GOAL WINS），改編自真人真事，一隊史上最屎波嘅足球隊，加上一個懷才不遇嘅教練，成就世界球壇一個重大奇蹟，由0比31的奇恥大辱，到一雪前恥。而這個改編自美屬薩摩亞球隊的奇蹟，當中除了有個神奇教練起化學作用外，當中一位跨性別球員更加係關鍵人物，而真人除了為事業奔波，更為自己的性別歷盡艱辛。



戲中Kaimana飾演的祖雅，真有其人，是球壇上第一位跨性別足球員。（《一球翻身》劇照）

現實中的Jaiyah Saelua，已完成手術成為女性，踢埋女足。（Jaiyah Saelua＠IG）

由31比0到創出奇蹟

《一球翻身》故事改編自球壇大癲真人真事，美屬薩摩亞足球隊於2001年遭澳洲隊喪炒31-0，成為足球史上最大笑話。自此美屬薩摩亞隊一直於FIFA世界排名中包尾，直至2011年，他們奇蹟贏出對東加的賽事，令全世界都大跌眼鏡。

戲中演員都要接受正統的足球訓練。（《一球翻身》劇照）

導演泰格韋替替（Taika Waititi）對該事件極有興趣，於是當上導演及編劇兩職，決心要改編成電影：「你永遠都要努力找靈感，但這件真人真事，就一早齊備了所有精彩元素。」他亦參考過相關紀錄片，決心要將它改編成不一樣的作品：「當你要將紀錄片改編成電影，你就要容許讓自己有自由度去改寫。這是個機會，讓角色有更深入探討及被理解，並與觀眾連結。」

由米高法斯賓達（Michael Fassbender）飾「廢Sir」，因為連續幾季失手被炒，放逐到美屬薩摩亞教一隊屎波雜牌軍。（《一球翻身》劇照）

7歲自覺有女性傾向

美屬薩摩亞男子國家隊入面，最為人談論的成員有祖雅沙利路亞（Jaiyah Saelua），他是第一位參與國際賽的跨性別人士，曾經協助美屬薩摩亞取得國家史上首場勝仗，之後加入女子國家隊。

參賽時雖為跨性別人士，但其爆炸力一樣勁。（《一球翻身》劇照）

祖雅沙利路亞於1988年7月19日在美屬薩摩亞出生，原名莊尼。7歲時發現自己很喜歡穿姐姐的裙及玩公仔。14歲時，遇上一些第三性別的同學，便開始勇敢地作女性打扮，後來更將名字改為女性一點的祖雅，並開始服用荷爾蒙藥物。由於在當地，男扮女裝是一件普遍不過的事，所以成長期間沒受太大壓力。

後來參加女足，名正言順以女兒身出戰。（Jaiyah Saelua＠IG）

祖雅由12歲開始接觸足球，成為美屬薩摩亞的國家隊門將。在勝出傳奇賽事後，好為國家隊踢多一年後，便暫別球壇，專心進行變性手術，包括接受荷爾蒙治療、激光治療、隆胸及切除陽具。根據大洋洲足協的規例，當變性完成滿兩年後，祖雅才能入選女子足球國家隊。當時祖雅興奮地對傳媒說：「我做完手術後兩年，我就可以代表女子隊了，到時我再不會為男子隊比賽。」

開波前大家都會一齊跳哈卡舞（haka），是當地人的打仗舞，展示一族人的自豪、力量及合一。（《一球翻身》劇照）

拍攝時練波又練舞

至於戲中飾演祖雅的演員Kaimana，表示拍攝時，除了要接受足球訓練，仲要學踢當地一種傳統舞步。因為球隊於開波前都會一齊跳哈卡舞（haka），所以演員們練波之餘亦要練跳舞。這支哈卡舞其實是當地人的打仗舞，展示一族人的自豪、力量及合一。動作包括跺腳、伸出舌頭和有節奏地拍打身體，伴隨著大聲的吟誦。獨特的跳舞文化不單引起世人好奇，而其實除了當地島民，世果各地都有不少球隊會於開賽前跳哈卡舞，以振奮士氣。