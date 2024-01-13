《壯志凌雲》落實開拍第三集　湯告魯斯攜兩位戰友歸隊

由湯告魯斯（Tom Cruise） 主演的電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），全球大收近15億美元（約117億港元），成為2022年全球票房總冠軍。如此好成績，當日已不停傳出開拍第三集的消息，直至昨日（12/1）經編劇透露，已落實寫緊《壯志凌雲3》的劇本。

《壯志凌雲：獨行俠》事隔36年登場，不負眾望贏得票房冠軍。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

根據外媒《 Deadline》報道，其中一位編劇 Ehren Kruger，正在撰寫第三集的劇本，又透露主角湯告魯斯會聯同第二集兩位戰友 Miles Teller 與 Glen Powell，一同歸隊，而導演Joseph Kosinski將回歸執導，或只擔任監製一職。

Glen Powell又要飛喇！（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

Miles Teller在第二集表現出色。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

不過行內人士透露，雖然落實開拍，但湯告魯斯的片期密密麻麻，既有由編劇工會罷工影響拍攝進度的《職業特工隊8》（Mission: Impossible 8），又有與太空總署（NASA）合作的全新太空電影，所以估計《壯志凌雲3》最快都要2025年先開拍。至於近日累傳湯告魯斯會與Paramount Pictures完約後轉投Warner Bros. ，似乎仲要等一排。現年61歲的靚佬湯，屆時都將近65歲拎長者咭。