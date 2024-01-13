不是你不愛你｜籃球女神Mandy再現　拍親密戲都要喺籃球場取景？

由葉念琛編劇、導演及監製的電影《不是你不愛你》，將於1月18日公映。今次主角阿寶由Mandy譚旻萱飾演。Mandy坦言收到劇本後，花了不少時間研究角色，漸漸發覺「阿寶」的性格與自己非常接近，其中一幕更加插打藍球情節，與她的「籃球女神」外號匹配。

故事以一班在花園街長大的年輕人作背景，Mandy與梁仲恆是對「好兄弟」。（《不是你不愛你》劇照）

拍攝時不忘體驗果欄工作。（《不是你不愛你》劇照）

Mandy指阿寶係一個性格好率直嘅女仔︰「好有義氣，喺花園街長大，好貼地，好細心，處處為朋友著想，簡直係人見人愛、車見車載，我真係搵唔到佢嘅缺點，而我同阿寶嘅性格都似，但阿寶比我本人更直接，可能同年齡有關，佢只得十七、八歲。」

連拍拖都在生果檔發生。（《不是你不愛你》劇照）

《不是你不愛你》以一班在花園街長大的年輕人作為故事背景，除了Mandy外，還有梁仲恆、林熙彤、林家熙以及周漢寧。在大螢幕演出經驗不多，Mandy多得一班前輩落力提點，尤其是在演藝學院表演系一級榮譽畢業、在電影《媽媽的神奇小子》飾演蘇樺偉，入圍第40屆金像獎「最佳男主角」及「最佳新演員」、人稱阿炳的梁仲恆。

Mandy打算球的形象深入民心。（網上圖片）

Mandy︰「我好記得炳前輩（梁仲恆）同我講嘅口訣：『集中但放鬆』，真係學到嘢，炳前輩，唔使講，佢係一個令人好放心嘅對手，佢好有『大佬』感覺，戲裡面我已經係大家姐，但佢再大佬，戲內戲外我都叫佢做大佬，就連我手機裡面，都將佢個名設定做『大佬炳』」。

戲中有加插打籃球情節。（《不是你不愛你》劇照）

打籃球有助Mandy減壓，發揮得更好。（《不是你不愛你》劇照）

能夠令Mandy放鬆，除了前輩的教導，還有籃球，她說：「打籃球確實係導演葉念琛，為咗令我更投入更放鬆，設定阿寶鍾意打籃球，因為我每次攞起個籃球就會放鬆好多，所以同阿仔（陳昊森）拍攝一場比較親密嘅戲，喺籃球場發生，係一件好事，有一種主場嘅感覺。」

二人寓工作於娛樂。（《不是你不愛你》劇照）

打籃球除了令Mandy放鬆，更與同樣熱愛籃球的男主角陳昊森、阿炳梁仲恆不打不相識，Mandy除了向陳昊森下戰書，要一對一比賽，其中一日劇組租借了一個有籃球架的禮堂作為臨時化妝服裝間，Mandy與阿炳趁空檔鬥射籃，結果由Mandy大獲全勝，果然不愧為「籃球女神」。