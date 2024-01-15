潛行︱彭于晏朱鑑然真情落下男兒淚　劉俊謙造型減齡回春似24歲

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導，劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟領銜主演，金像級陣容炮製的犯罪動作巨片《潛行》，已於1月11日強勢上映﹗由上映至今短短四日已衝破500萬票房，昨日（14/1）單日票房已超過150萬，成績不錯，令劇組上下感到鼓舞。

劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟主演的香港犯罪動作電影《潛行》，上映短短四日便大破500萬票房。（《潛行》電影劇照）

戲中主演的型男彭于晏外，另兩位型男劉俊謙以及朱鑑然亦相當搶眼，當中數朱鑑然最出位，其一他在戲中遭遇相當慘情，不禁令人產生強烈的同情感，事關他既要被車撞、又被毒打更慘遭水刑之苦，場場動作戲極不簡單。此外拍到停屍間一幕時，朱仔先要花長時間去化特技化妝，一隻眼長期被封上，赤裸上身瞓在停屍間的鐵床上扮死屍，環境陰涼，朱仔既凍又餓，維持了這樣的狀態拍攝一個早上，朱仔在停機時都要進食保溫，十分辛苦，他直言：「瞓得好辛苦。」

彭于晏與朱鑑然兩位型男於停屍間一幕同場演出。（《潛行》電影劇照）

朱鑑然在停屍間一幕拍攝中，一隻眼長期被封上，赤裸上身瞓在停屍間的鐵床上扮死屍。（《潛行》電影花絮照）

朱鑑然拍攝停屍間一幕，要長期封起左眼。（《潛行》電影花絮照）

朱鑑然要躺在停屍間冰冷的鐵床上，一動不動地演出。（《潛行》電影花絮照）

朱鑑然在拍攝前要進食保溫。（《潛行》電影花絮照）

戲外朱仔和彭于晏是多年好友，正式埋位前都不停去傾、研究情感戲份以及揣摩角色。劇情講到彭于晏得知朱仔的慘痛遭遇再到殮房認屍時傷心欲絕，更動真情落下男兒淚。對於演死屍一幕朱仔表示：「演死屍非常不易，發現閉氣對自己來說都有難度，想以完全靜止的狀態演出，因為對手都在演戲，如果見到我郁動便會影響到對方的情緒，所以堅持一定要保持閉氣，直到堅持不住為止，拍出來應該見不到我有郁動。」而好友彭于晏更趁着朱仔做訪問時突然亂入，可見二人感情相當友好。雖然二人較少同場戲份，不過朱仔自爆有私下約去wakesurf，可惜彭于晏未有空赴約。

彭于晏與朱鑑然在電影中同場戲份不多，但停屍間一幕卻是二人戲份極重要的一環。（《潛行》電影劇照）

彭于晏眼見朱鑑然躺在停屍間內，忍不住流下男兒淚。（《潛行》電影劇照）

彭于晏與朱鑑然同場戲份。（《潛行》電影劇照）

彭于晏與朱鑑然同場戲份。（《潛行》電影劇照）

彭于晏與朱鑑然在拍攝《潛行》前已經是多年好友。（《潛行》電影花絮照）

彭于晏在朱鑑然接受劇組訪問期間亂入，二人感情非常好。（《潛行》電影花絮照）

而另一型男劉俊謙今次友情客串於戲中飾演專業駭客又要主導整個攻防戰在戲中卻有着強烈的存在感，對於阿謙來說都是另一挑戰。對此他講到：「今次飾演一名高智商的駭客，編劇團隊、劉生以及導演都有跟我講解關於駭客的世界，學了不同的網絡術語，因為我完全不知他們實際上如何操作，又未試過演類似角色。幸好早前曾與導演和劉生合作過一次，今次劉生飾演我的老闆，不算很緊張。」 搞笑的是阿謙自言自己已34歲，但就因為角色造型減齡似24歲，有回春的感覺。

現年34歲的劉俊謙，造型令他回春至似24歲。（《潛行》電影劇照）

劉德華與劉俊謙飾演老闆與下屬，飾演駭客的劉俊謙在劉德華與導演的講解下學會許多網絡術語。（《潛行》電影劇照）