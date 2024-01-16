金手指｜周家怡母愛大爆發怒摑梁朝偉　一個指引令佢放膽摑落去

電影《金手指》由莊文強執導及編劇，梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、姜皓文、周家怡等演出，近日更獲選為《第三十屆香港電影評論學會》的推薦電影。

梁朝偉飾演的程一言買兇殺人，還若無其事地現身。（《金手指》劇照）

劉德華周家怡經歷生死一線間下，見仇人出現怒火中燒。（《金手指》劇照）

周家怡在《金手指》飾演華仔的太太，楊偲泳（Renci）飾演兩夫婦的長女，戲中講述華仔一家四口，包括三個月大的BB仔在停車場遇上歹徒追擊，華仔奮力阻止悲劇發生，雖然最終沒有搞出人命，但各人都有受傷，被送往醫院救治時，偶遇坐在輪椅上的偉仔，由於此前華仔早有預感，偉仔會對其家人不利，更勸過家怡帶子女離港暫避，如今果然成為狙殺目標，狹路相逢之下，家怡按捺不住怒摑偉仔，再對華仔講：「劉啟源，你拉佢唔到，你唔好返嚟屋企呀！」足見母愛大爆發。

華仔衝埋去想打對方，但被同事拉下。（《金手指》劇照）

反而冇人為意到會發火的周家怡，成功突圍。（《金手指》劇照）

成功抽擊！（《金手指》劇照）

家怡面對兩大影帝，一個是自己老公、一個則是需要掌摑的對象，她不但沒有怯場，更生動演繹了當下心中對偉仔生起的熊熊怒火。本來華仔看到妻兒受傷已經怒火中燒，誰知家怡一下子爆發得更加厲害，一來看到用心查案的老公受傷，二來自己和子女又差點喪命，出手狠摑偉仔成為其中一幕高潮所在！正式開機前，幾位主角認真排練，華仔捉住家怡的手，教她怎樣掌摑偉仔之外，在情感上又分享應該如何揣摩，最終很快便順利完成，事後家怡馬上慰問偉仔說：「唔好意思，梁先生，痛唔痛？」偉仔大方回應：「OK，冇問題呀！」

偉仔頓時發難，想向家怡還手。（《金手指》劇照）

為拍家怡難落手，偉仔埋位前給予對方信心︰「你打落嚟啦，無事㗎，拍蚊咁㗎咋！」（《金手指》劇照）

及後憶述拍攝心情，家怡坦言：「好開心可以跟兩大影帝同場對戲，他們都很好，戲中的老公劉先生跟我有較多交流，他會提出好多意見及想法給我；梁先生友善就不在話下，他給予我莫大信心，因為我要掌摑他，他直接跟我說：『你打落嚟啦，無事㗎，拍蚊咁㗎咋！』真的非常好，好鍾意和這班好影帝、偶像級人馬合作。在現場我盡量控制自己，提醒自己不要時常偷望他們！」