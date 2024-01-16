源生罪｜港鐵燈箱玩文字廣告　「能夠成為一家人係緣份」

電影《源生罪》，由任達華、吳家麗、陳紫萱、吳卓羲、張建聲、吳浣儀、岑珈其等主演，近日在港鐵30個主要車站出現多組《源生罪》相連燈箱廣告，左邊電影海報，右邊配搭四款純文字宣傳語句，返璞歸真以文字做宣傳主力。

電影以一家人的關係為故事重點。(《源生罪》電影劇照)

有這想法，因為《源生罪》岀品人兼監製黃永峯覺得︰「一句句簡單實在的句子，才是真正打破與家人隔膜的鑰匙。」故構思一式四款搶眼純文字燈箱廣告片，務求用最簡約但真摰的語句，直接刺進受眾內心關於親情的脆弱部份。

四句話句包括︰「如果事情的真相不會帶給你幸福，你還想知道嗎？」呼應戲中女主角執意尋找真相卻一步步走向家庭破裂的邊緣。「你有沒有好好珍惜，每一次和家人說的再見？」反問大家有多重視與摰親家人短促的相聚時光？「有時為了摯愛要放棄自己的__ __」以開放式「填充」語句，則請觀眾對號入座，自選最真實答案。最後是「能夠成為一家人係緣份」一語道破家的意義與家人之間的情感連繫。

主唱Tim既是《源生罪》幕前演出陣容之一，唱起主題曲來份外投入。（MV截圖）

除了文字，電影也重視主題曲，今次便找來叱咤樂壇組合金獎得主作曲及主唱主題曲〈因愛而來〉，主音Tim透露，由Howie所作的曲目完成後一直未配到歌詞發表，直至自己拍畢《源生罪》戲份後，收到導演岑嘉彦與編劇岑尚哲邀請創作主題曲，馬上一拍即合，選定這首歌。〈因愛而來〉曲風帶著Dear Jane標誌性的熱血激昂，主唱Tim既是《源生罪》幕前演出陣容之一，唱起主題曲來份外投入。