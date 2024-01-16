游學修直播後首度公開露面坦言惡果未浮面　馬上耍冧︰下次唔敢喇

荷里活賽車傳記電影《法拉利》（Ferrari），今日（16日）在香港舉行首映禮，邀請一眾嘉賓及愛車藝人出席。其中，早前於網絡直播上展現真性情、怒罵社會及娛樂圈大小事的游學修，直播後首次與女朋友Jessica陳苡臻一同出席公開活動，二人雖然未有情侶檔合照，但游學修亦大方接受傳媒訪問，回應直播間的話題及個人感受。

游學修在轟動網絡的直播後首度露面，出席電影《法拉利》首映活動，雖然未與同場出席的女朋友Jessica陳苡臻合照，但在首映上接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

Jessica陳苡臻繼日前出席活動澄清「派綠帽」傳聞後，與男朋友游學修首次合體亮相，二人未有合照曬恩愛。（梁碧玲 攝）

游學修接受訪問中表示自己當日勞氣背後，希望一直抑壓在心底的事能夠抒發、暢所欲言：「因為嗰排一啲社會唔開心嘅事情，啟發到我有啲嘢既然鬱喺心裡面，咁不如乘機講咗佢、開個Live啦！所以都有啲情緒，又有飲酒啦，就可能比較（多）粗口啦，大家唔好學習。唔應該嘅我覺得，一次半次希望大家多多包涵！」

游學修於活動上接受訪問，表示直播當晚受情緒及酒精影響，希望大家包涵。（梁碧玲 攝）

游學修被問及開直播是否柳俊江輕生一事而起，游學修表示：「唔止嘅，我都唔希望再mention（提起）呢啲事情，因為始終希望人哋屋企人……所以唔想再提起。」游學修自己個人性格不會單向地負面思考，所以需要宣洩：「舒服咗嘅！」直言直播當晚豁出去，外界反應亦與想像不同：「出到嚟大家都有啲正面嘅討論，比我想像中正面啦，係幸運亦都感恩嘅。亦提醒自己唔好Take it for granted（理所當然），唔好恃住大家支持就成日用呢種狀態去講嘢，係唔應該嘅。」

游學修受訪時表示直播後確有情緒較舒暢的感覺，但往後不會經常以當日的狀態說話。（游學修直播截圖）

游學修坦言幾年來的壓力與困擾一直累積，過去一年亦希望少說話多做事：「但係去到某個位好似要說啲話，咁做事就一直努力緊嘅，之後亦都會秉承少說話多做事。」游學修曾於該直播中提及忠實地表達或會招致惡果，他受訪時表示：「如果有惡果應該未浮面，惡果應該要時間，或者第日行差踏錯，就好大鑊！」槪括整個直播後的感受，游學修表示：「下次唔敢喇！」

游學修槪括直播當晚的感受，表示：「下次唔敢喇！」（梁碧玲 攝）

游學修直播期間的焦點之一，為反擊討論區網民對自己與女朋友Jessica陳苡臻「派綠帽」的不實攻擊，繼日前Jessica公開表示與前度仍為朋友後，游學修今日亦表示：「我諗每個人都有同感，有時影響到自己唔係最辛苦，最難受嘅係影響到身邊嘅人，甚至影響唔關事嘅人。當局者會覺得『你搞我就算啦，唔好搞埋身邊嘅人』。」

Jessica陳苡臻日前已於公開活動受訪時澄清感情傳聞。（莫匡堯 攝）

今晚游學修與Jessica同場出席首映禮活動，二人先後澄清感情傳聞，游學修分享經此一役對感情的影響：「我諗嗰樣嘢唔會直接影響到我哋之間（嘅感情），反而多咗一啲持平嘅聲音，聽到原來冇證據㗎，係會舒暢咗嘅！」