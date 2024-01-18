網民自選90年代最爛港產片　梁朝偉劉德華都有作品打入三甲

相信每人心目中都有一部刻骨銘心的睇戲經驗，可以係一部難忘的好戲，亦都可以係一套令人如坐針氈的爛片。日前，Facebook群組「90年代回憶」就以「講一套90年代爛到無可再爛嘅港產片」為題，叫大家自選一部劣作，結果反應甚佳，而截止17/1晚上8點，總結like數，見到初步三甲結果。



網民發起一人一套90年代爛片。（網上截圖）

《九二神鵰之痴心情長劍》 180個like

這部來自1992年的作品，係當年劉德華開設電影公司天幕拍攝的作品，其創業作就是劉德華與梅艷芳主演的《九一神鵰俠侶》，成績相當不俗，票房收2,000萬。

戲中誇張的笑位，誇到有點尷尬。（《九二神鵰之痴心情長劍》影片截圖）

第二集女主角由梅艷芳換上關芝琳。（《九二神鵰之痴心情長劍》影片截圖）

於是翌年開續集，仲加碼出外景，去到加拿大及阿拉斯加拍雪景。可惜劇情麻麻，風格取向誇張搞笑，但又笑料欠奉，兩頭唔到岸，有網民更以「拍到似兒童舞台劇」來形容。

1992年的作品，戲名惡搞當年大受歡迎的漫畫《中華英雄》。（《嘩！英雄》海報）

《嘩！英雄》123個like

同樣來自1992年，同樣就劉德華主演，呢套雖然獲票數唔少，但有啲爭議，有人覺得笑料足，華仔同張耀揚的對打戲都好睇，仲有林建明的演出都精彩，但亦有人覺得劇情亂嚟，粗製濫造，可謂見仁見智。

呢一幕都打到有啲受不了。（《嘩！英雄》影片截圖）

卡士仲有張曼玉，《旺角卡門》情侶，一啲都唔弱。（《嘩！英雄》影片截圖）

《神龍賭聖之旗開得勝》118個like

第三部輪到偉仔，由梁朝偉、梁家輝及鄭伊健主演，食住當年賭片熱潮，於1994年拍下呢部賀歲片，不過劇情簡直不堪，無頭無尾之餘，仲胡鬧當搞笑。不過最多垢病係偉仔並非原聲演出，要搵一位配音員代勞，但完全唔夾偉仔的外表及神情，完全睇到出戲。

呢套都幾公認係爛中之爛。（網上圖片）

梁家輝當年都拍唔少小本製作。（《神龍賭聖之旗開得勝》影片截圖）

套戲仲有初出道的鄭伊健，以呢個卡士如果認真對待，今日都已經係一部經典。（《神龍賭聖之旗開得勝》海報）

跨年代之選︰《喜馬拉亞星》

不過在同一個貼文中，獲最多票數的其實是韋家輝執導，劉青雲、鄭中基、吳鎮宇主演的賀歲片《喜馬拉亞星》，多達400幾個like，不過因為電影係2005年作品，不列入90年代，所以唔入三甲。