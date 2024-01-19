紅豆︱任達華每日炒豆數小時　愛駒贏過百萬獎金但冇去拉頭馬？

香港家庭溫情電影《紅豆》由新晉導演鄒穎執導，由任達華、鄧麗欣、魏浚笙、龔慈恩、方平及朱鑑然主演，今日（19日）舉行開鏡儀式。《紅豆》劇情講述任達華、龔慈恩、鄧麗欣及魏浚笙一家四口，在九龍城經歷的喜怒哀樂，一家人亦在家庭式經營的糖水鋪裡，感受到彼此的愛與傳承。

香港家庭溫情電影《紅豆》今日舉行開鏡儀式，主演任達華、鄧麗欣、魏浚笙及龔慈恩一家四口出席。（葉志明 攝）

在《紅豆》裡飾演夫妻的任達華與龔慈恩，在開鏡儀式後接受訪問，華哥與龔姐曾於TVB合作多部電視劇，最後一次合演的作品則為《還我本色》，訪問前華哥則重唱幾句主題曲〈誰明浪子心〉笑言回憶滿滿！華哥受訪時分享：「今部戲（對手）戲好多，演兩夫妻，我又做紅豆、紅豆沙，個感情又好似去返《還我本色》嗰時〈誰明浪子心〉咁！」龔慈恩與任達華事隔多年再度合作，龔姐表示不時提到年輕時的時光：「都有嘅，頭先講到《還我本色》，有場戲好懷念、好多年後都好懷念，好記得我哋入廠到拍完其實20分鐘，但係默契真係好好囉！」

任達華與龔慈恩多年前於TVB合作劇集《還我本色》，龔姐表示其中的戲份拍攝短短20分鐘，但彼此的默契令她印象極深刻。（葉志明 攝）

任達華在戲中飾演一位糖水師傅，表示要在戲中炒紅豆，全靠龔姐照顧才能捱過：「因為我煮紅豆嘛，我搵咗個老師教炒紅豆。早排天氣好熱嘛，炒紅豆日日都要學幾個鐘，炒到我隻手乾晒，但係又設計咗幾場戲我摸佢（龔慈恩）隻手。」龔姐溫柔地表示：「我就買咗兩樽handcream（潤手霜）準備畀華哥。」華哥笑指：「咁就捽下捽下咁，唔係捽甩佢呀！係捽落隻手，令隻手溫柔返。」飾演二人兒女的鄧麗欣及魏浚笙曾表示鬧交戲份甚多，華哥則表示與龔姐沒有鬧交：「我駛乜鬧呀，（眼神）厲一厲佢就知點做啦！」至於與戲中女兒鄧麗欣，任達華即場用角色的潮州話表示：「我唔是架嘰冷！但係都有『架嘰冷』嘅性格！」龔姐則表示：「其實佢係『刀子嘴豆腐心』，個心係錫個女錫到不得了！」

任達華與龔慈恩在《紅豆》裡飾演夫妻，華哥因為劇情而學習炒紅豆令雙手乾燥，龔姐貼心地準備潤手霜。（葉志明 攝）

作為《紅豆》演員班底的大前輩之一，一向出手闊綽的任達華亦在拍攝期間多次請食飯慰勞各位，華哥笑言：「請咗好多次呀，最多係我呀！雖然嗰日冇贏咗馬，但係我都請大家食飯！」任達華愛駒「君達得」早前於馬場爆冷以47倍之姿跑出獨贏，獎金超過百萬，華哥亦分享到他的喜悅：「嗰日我喺度煮緊紅豆沙！邊有時間呀？」身在拍攝現場的龔姐亦笑言：「跟住就有人不停咁恭喜佢喇！」華哥笑指：「我都唔知喎！咁呀？好呀？雖然我又冇贏到、又冇影相，但係都私底下再萬歲囉！」華哥更表示當日身在片場錯失拉頭馬機會：「嗰日冇落注，教緊鄧麗欣煮紅豆，呢個紅豆幾貴㗎！不過唔緊要，祝大家好運常開。（會唔會揼心？）隨遇而安，雖然冇贏錢，但嗰日都萬歲，不過學識一樣嘢買全餐。」

任達華愛駒早前以爆冷姿態獨贏，但當時身在《紅豆》劇組拍攝的華哥卻未有贏馬及拉頭馬影相。（葉志明 攝）