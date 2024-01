法拉利｜記下一個家族的傳奇　體驗80歲大導⽶⾼曼的速度與激情

《第80屆威尼斯影展》競賽電影《法拉利》(FERRARI),由殿堂級⼤導演⽶⾼曼(Michael Mann)花⼆⼗年打造,《婚姻故事》⾦像提名阿當戴華及⾦像影后彭妮露古絲主演,將意⼤利著名跑⾞製造商法拉利創辦⼈安素法拉利的傳記搬上⼤銀幕!(現已上映)

故事由阿當戴華當男主角,寫下法拉利的傳奇。(《法拉利》劇照)

故事由1957年的夏更開始,前⼀級⽅程式賽⾞⼿安素法拉利陷入了家庭與事業的危機,與妻⼦勞拉的婚姻因為兒⼦意外去世及婚外情⽽存在隔閡,⽽兩⼈共同建立的公司也⾯臨破產,為了拯救⼀切,他把所有⼈⽣賭注都壓在⼀場橫跨意⼤利的千⾥賽上。

改編自美國體育賽事主編記者Brock Yates於1991年出版的傳記《恩佐法拉利:狂人、名車、賽事與機械》(Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine),而電影就早在千禧年始著手籌備,終於在2023年問世。

年屆80的⽶⾼曼,展現其速度與激情。(《法拉利》劇照)

執導的是警匪動作見稱的大導演⽶⾼曼(Michael Mann),當年的《盜火線》(Heat)成為經典。2023年8月31日《法拉利》於威尼斯影展作全球首映,影視業界場座無虛席,全場都為這位年屆80的大導演鼓舞。當今法拉利掌門人Piero Ferrari更親自接待美國大導,映後賭場宮記者座談會更是一位難求。